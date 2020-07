HÉMOND, Madeleine



À Trois-Rivières, le 15 avril 2020, est décédée à l'âge de 83 ans, Mme Madeleine Hémond, fille de feu M. Bellarmin Hémond et de feu Mme Germaine Jutras.Précédée de son frère Bertrand (feu Armande de Charette), elle laisse dans le deuil sa nièce Marie-Andrée (Adil El Harrif); ses petites-nièces: Kenza et Yasmine; sa filleule Marielle Pinard (Jean St-Arnaud); ainsi que plusieurs cousin(e)s et ami(e)s.La famille accueillera parents et amis à la140 RUE ST-AIMÉ, LOUISEVILLETél: 819-378-3838 - Téléc.: 819-375-8146Courriel: condoleances@richardphilibert.caSite: www.richardphilibert.cale vendredi 24 juillet à partir de 13h. La liturgie de la Parole suivra à 15h la maison funéraire. L'inhumation aura lieu au cimetière de Louiseville.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.