COVID-19: accalmie dans la reprise de la pandémie

La relance de la pandémie dans les provinces de l'Ouest et du centre du pays a connu une accalmie, mercredi, tandis que le nombre de nouveaux cas a régressé au Québec et en Ontario.

Vers 14 h, le pays cumulait, de l'Atlantique jusqu'au Manitoba, 316 nouvelles infections, comme à l'habitude majoritairement concentrées dans les deux provinces les plus populeuses du Canada, pour un total de 112 015 tests positifs dénombrés à ce jour. De plus, six décès se sont ajoutés, pour un cumul de 8863 depuis le début de la pandémie.

Les bilans des trois provinces les plus à l'ouest étaient toujours attendus en mi-journée.

Après avoir connu sa pire journée en un mois et demi mardi, le Québec s'est repris, mercredi, en annonçant que 142 personnes de plus sont contaminées par le SRAS-CoV-2. Ce nombre demeure environ deux fois plus élevé qu'il y a deux semaines, période où la Belle Province n'annonçait que très rarement plus de 100 cas par jour.

État d'urgence à volonté

L'Ontario aussi a connu une bien meilleure journée. Après avoir franchi le cap des 200 cas mardi, la province en a répertorié 165, mercredi, un nombre qui demeure cependant plus élevé que les données enregistrées la semaine dernière.

Au-delà des nombres, c'est cependant le renvoi du caucus progressiste-conservateur d'une députée qui retenait l'attention mercredi en Ontario.

En effet, la députée Belinda Karahalios a été éjectée du caucus par le premier ministre Doug Ford après qu'elle eut voté contre une loi d'urgence sur la COVID-19 permettant au gouvernement de prolonger l'état d'urgence sans passer par l'Assemblée législative.

Mme Karahalios a expliqué avoir voté contre la mesure parce qu'elle considère cette dernière comme antidémocratique. Le premier ministre, de son côté, a avancé qu'il ne peut pas se permettre d'attendre «trois semaines» pour rappeler l'Assemblée législative afin d'adopter des règlements «critiques» pour protéger la santé des Ontariens.

La situation au Canada:

Québec: 57 938 cas (5662 décès)

Ontario: 38 107 cas (2755 décès)

Alberta: 9728 cas (172 décès)

Colombie-Britannique: 3328 cas (189 décès)

Nouvelle-Écosse: 1067 cas (63 décès)

Saskatchewan: 970 cas (15 décès)

Manitoba: 374 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 264 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 170 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 36 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 2 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 112 015 cas (8863 décès)