De quoi les gens âgés ont-ils vraiment besoin ?

J’ai 90 ans et je suis une femme heureuse. Je lis Le Journal chaque matin, dont votre Courrier, Louise, et croyez-le ou non, je conduis encore mon auto. Ça fait six ans que je vis dans une petite résidence de ma paroisse où on nous sert de très bons repas et où on nous donne d’excellents soins, personnalisés en plus. Personne ici ne se sent comme un numéro.

Je mène une belle vie, car j’ai le temps de lire, de regarder la TV, et en temps normal, de recevoir la visite de mes enfants. Eux qui m’ont tellement manqué pendant la pandémie. Heureusement qu’il y avait le téléphone.

C’est pourquoi je voudrais dire à la ministre Blais ainsi qu’au premier ministre Legault : arrêtez de promettre la construction de beaux CHSLD tout neufs avec des chambres plus grandes en pensant que c’est ça dont les vieux ont besoin, car c’est faux. Ce dont ils ont besoin, c’est d’être traités comme des humains par du personnel qui a le temps de les écouter, de les faire manger et de leur apporter les soins d’hygiène quotidienne auxquels ils ont droit. Elle est là, la solution, pas dans le béton.

Anonyme

Je pense que la crise que nous venons de traverser a rivé le clou du cercueil des CHSLD tels qu’on les connaît depuis toujours. Tout comme elle a révélé la piètre condition des résidents, comme celle des acteurs qui s’y dévouent, sans que leur apport--- soit reconnu ni payé adéquatement.