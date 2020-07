PITRE, Jeanne D'Arc



À Laval, le 10 avril 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Jeanne D'Arc Pitre.Elle laisse dans le deuil son fils Richard (Suzanne), sa fille Lyne (Gaétan), ses petits-enfants Mathieu (Stéphanie), Audrey Ann (Yanick) et Tommy et son arrière-petite-fille Sofia. Elle laisse aussi dans le deuil son conjoint Raymond, ses frères, soeurs et leurs conjoints(tes), neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 26 juillet 2020 de 12h30 à 14h30 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 14h30 en la chapelle du complexe.La famille aimerait témoigner de sa gratitude envers Annie Dubé (travailleuse sociale aux soins palliatifs Rose-de-Lima) pour son merveilleux et exceptionnel support envers notre mère.