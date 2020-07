SALVATORE, Gina



À Laval, le 3 mars 2020, à l'âge de 57 ans, est décédée Gina Salvatore, épouse de M. Claude Ouellette. Elle nous a quittés entourée de ses proches à la Cité de la Santé de Laval, pour donner suite à une lutte contre un virulent cancer du poumon.Outre son mari, elle laisse dans le deuil ses parents, Luigi Salvatore et Léa Chermanne, ses enfants, François-Xavier Ouellette et Joanie Ouellette, ses soeurs Linda Salvatore (Nick Pettinicchi) et Lucia Salvatore (Henri Petit), son frère Francesco Salvatore et son filleul Jean-Frédérick Petit. Elle laisse également dans le deuil sa belle-mère, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, parents et amis.La famille recevra les condoléances à la Salle St-Pierre (édifice arrière) du complexe funéraire :le jeudi 30 juillet 2020 de 10h à 12h. Compte tenu les circonstances actuelles, une messe sera célébrée au même endroit dans l'intimité de la famille immédiate, suivi de l'inhumation au cimetière de Laval.Au lieu de fleurs des dons à la Fondation IUCPQ-Fonds anatomopathologie (recherche pour le cancer du poumon) seraient appréciés.