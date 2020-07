Kanye West affirme qu’il tente de divorcer de Kim Kardashian depuis 2018

Kanye West a de nouveau publié une longue tirade sur Twitter laissant penser que sa santé mentale est au plus mal. Ce matin, le rappeur a notamment affirmé qu’il tentait de se séparer de Kim Kardashian, la mère de ses quatre enfants, depuis deux ans.

«Ils ont essayé de me contredire et de me faire un 51/50 (de le déclarer fou) avec deux médecins. J’essaye de divorcer depuis que Kim a rencontré Meek (Mill)», a-t-il écrit.

Le 5150 fait référence à la loi californienne qui permet d’interner temporairement des individus qui présentent des signes de maladie mentale et constituent un danger pour eux ou pour d’autres.

Il semblerait donc que Kim Kardashian soit très inquiète vis-à-vis de la stabilité de Kanye West qui pourrait traverser un épisode bipolaire. Récemment, la vedette a révélé lors d’une réunion politique en Caroline du Sud que lui et la mère de ses enfants avaient hésité à faire avorter leur fille North, avant d’affirmer sur Twitter qu’elle tentait de l’enfermer et que sa vie ressemblait au film d’horreur Get Out.

Dans ses Tweets de ce matin, Kanye West reproche tout particulièrement à Kim Kardashian d’avoir rencontré Meek Mill dans le cadre de son engagement pour la réforme du système judiciaire américain.

Par ailleurs, le rappeur est allé jusqu’à comparer Kris Jenner, la mère de son épouse, au tyran nord-coréen Kim Jong-Un en la surnommant « Kris Jong-Un ». Après quoi il a affirmé que Michael Jackson avait été assassiné avant d’assurer que Lil Baby était son rappeur préféré mais qu’il ne collaborerait pas avec.

«A dit le futur président », a-t-il conclu, gardant visiblement en tête sa candidature aux élections présidentielles, ayant réaffirmé son intention d’attendre 2024 pour se présenter.

Autant de propos très incohérents qui laissent peu de doute quant à la crise que semble traverser Kanye West.