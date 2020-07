La business de la charité

Pour réussir en affaires, vous devez être capable de saisir toutes les opportunités qui s’offrent à vous.

Deviner ce que les gens veulent avant qu’ils ne le sachent eux-mêmes.

Prévoir les vagues, les modes.

BONNE CONSCIENCE À VENDRE !

La COVID commence à faire des ravages ? Fabriquez des masques !

La mode végé a le vent dans les voiles ? Faites de la fausse viande avec des plantes ou des blocs de tofu en forme de dindes pour Noël !

La criminalité est en hausse ? Louez des chiens de garde et des systèmes de sécurité !

Vous devez deviner quels sont les produits et les services que les gens seront prêts à acheter dans deux ou trois mois.

Ça peut être des séries sur Internet, des taxis électriques ou la radio numérique.

Depuis quelques années, on assiste à un boom dans l’industrie de la charité.

Vous me direz : mais que vendent les organismes de charité ?

Simple : de la bonne conscience.

L’Homme moderne, voyez-vous, a mauvaise conscience. Il regarde la télé, lit les journaux, et se sent coupable.

D’avoir de l’argent, d’être en santé, de bousiller l’environnement, d’exploiter le tiers-monde, d’être sexiste, raciste, homophobe, grossophobe, transphobe, etc.

Les occasions de se sentir coupable ne manquent pas.

Avant, quand on avait mauvaise conscience, on allait voir le prêtre. Un « Je vous salue Marie » et deux « Notre Père », et on avait soudainement la conscience propre.

Le confessionnal était une sorte de lave-auto pour l’âme. Dix minutes, et la job était faite.

Tu en sortais purifié, reluisant. Prêt à pécher de nouveau.

Aujourd’hui, il y a les organismes caritatifs.

Tu te sens mal ? Privilégié ? Coupable ?

Un chèque, et tu peux enfin dormir tranquille.

Les squeegees offrent même le service à l’auto, si tu n’as pas le temps de faire un chèque pour Centraide.

Un p’tit deux, un sourire, et tu as l’impression d’avoir sauvé, sinon le monde, du moins ton âme.

ILS L’ONT, L’AFFAIRE !

Certes, il y a beaucoup de personnes de bonne foi, dans le caritatif. Des gens qui ont le cœur à la bonne place.

Mais il y a aussi des opportunistes. Qui ont flairé la bonne affaire.

Au lieu de se lancer dans le thé vert ou le CrossFit, ils se sont lancés dans le business de la charité.

Ce qui nous amène à parler de WE, l’organisme caritatif préféré de notre ami Justin.

Vous vous rappelez : « Je donne des contrats à ta mère, ton frère et ta femme, et tu me donnes 43,5 millions de dollars » ?

WE possède 50 millions de dollars en immobilier.

Cinquante millions !

Et attendez, ce n’est pas tout, cet organisme « de charité » a deux volets : un volet à but non lucratif et un volet à but lucratif.

Selon le National Post, qui ne cesse de sortir des scoops juteux sur cet organisme, beaucoup d’argent transiterait entre le volet non lucratif (c’est-à-dire : vos dons) et le volet lucratif (leurs poches).

C’est ce qu’on appelle « être en business ».

Certains amis de Justin se sont enrichis grâce à la légalisation du pot. Les patrons de WE, eux, surfent sur la vague de la compassion-spectacle et de la culture de l’excuse.

Deux grands héritages de notre PM.