L’amour, c’est pas juste des mots et des gestes

L’autre jour en lisant votre Courrier, je me suis demandé pourquoi la femme qui vous écrivait semblait vouloir changer sa nature pour devenir une réplique de son mari. Pour quelle raison deux êtres vivant ensemble se doivent-ils de devenir la copie l’un de l’autre pour que leur couple fonctionne ?

Elle n’est pas portée à dire des mots doux à son homme ni à lui prodiguer des marques physiques d’affection. Ben elle a le droit d’être comme ça ! Pourquoi devrait-elle devenir la copie de son mari qui lui écrit et lui dit des mots d’amour ? Chacun fait selon ce qu’il ressent au plus profond de lui-même. Moi, par exemple, je déteste les minouchages niaiseux et je l’ai vite signifié à mon mari pour ne pas qu’il attende ça de moi.

Aimer quelqu’un, c’est pas mal plus profond qu’un p’tit bec dans le cou, ou qu’un poème cul-cul écrit pour la fête des Mères. Aimer, c’est se dévouer pour l’autre, lui préparer les p’tits plats qu’il aime, voir à ce que ses vêtements soient propres et la maison en ordre. C’est aussi en prendre soin quand il est malade et le soutenir quand il traverse une passe difficile.

Tu aurais dû lui dire ça, Louise, au lieu d’embarquer dans son jeu et de lui faire sentir qu’elle devrait s’assouplir un peu afin de répondre aux attentes de son mari. Souvent, c’est en voulant se mouler à l’autre, ou aux autres, qu’on en vient à perdre sa personnalité. En tout cas, moi, j’ai pas perdu la mienne, et mon mari m’accepte comme je suis.

Fière d’elle

Je ne sais pas où vous avez vu que je lui recommandais de devenir l’ombre d’elle-même pour ressembler à son mari, car je n’ai rien écrit de semblable. J’ai même signifié à son conjoint que lorsqu’on se fait des gentillesses dans un couple, on ne devait jamais s’attendre à un retour.

Par contre, il est vrai que je lui ai suggéré certains moyens pour donner un peu de chaleur humaine à la froideur de son attitude. Je l’ai fait, d’abord parce qu’elle me le demandait, mais surtout parce que je considère que dans une vie à deux, chacun doit apprendre à mettre de l’eau dans son vin pour aplanir les passages difficiles que nous traversons tous.