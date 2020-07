L’art prend l’air au MNBAQ

Les activités entre les murs du musée sont restreintes en raison de la pandémie ? Alors, pourquoi ne pas sortir l’art dehors ? C’est la réflexion derrière la nouvelle programmation estivale du Musée national des beaux-arts, qui investit tout l’été ses espaces extérieurs avec une pléiade d’activités.

Une scène et une terrasse ont été aménagées sur le parvis du pavillon central, ce qui permettra d’accueillir une série de prestations intimes, déjà victimes de leur succès. Les artistes émergents Ariane Roy, Lou-Adriane Cassidy, Alexandra Lost et Valence offriront des apéros-musique, tandis que l’OSQ présentera des concerts-midi, en duo, en trio ou en quatuor.

Avant même l’annonce officielle de la programmation, mercredi, toutes les places étaient déjà réservées. Les passants pourront tout de même s’agglutiner – à deux mètres de distance, évidemment – tout autour du parvis.

Photo courtoisie, MNBAQ - Idra Labrie

Sinon, le parvis sera aussi le théâtre de séances d’improvisation sur les œuvres de la collection, de jeux-questionnaires, de contes à la brunante, de pique-niques d’histoire et d’ateliers de création pour la famille. Le Jardin des sculptures et le Parc du musée seront animés par des séances de yoga et des performances de danse contemporaine, entre autres.

De plus, l’artiste Mathieu Gotti y installera son atelier mobile de sculpture sur bois, tandis que l’artiste pluridisciplinaire Ilana Pichon réalisera tout autour du musée une œuvre éphémère à grand déploiement.

On peut également réserver sa place pour une promenade guidée autour du MNBAQ, pour revisiter l’histoire du musée et de son architecture.

Photo courtoisie, MNBAQ - Idra Labrie

C’est gratuit

Cette programmation imprévue est un parfait exemple de « contraintes qui se transforment en opportunités, souligne la directrice de la médiation du MNBAQ, Josée Duhaime. On n’aurait pas fait ça sans COVID. Mais là, on voudrait même garder quelque chose dehors pour l’an prochain ».

Toutes les activités sont gratuites. Toutefois, même si tout est à l’extérieur, il faut obligatoirement réserver pour assister à l’une d’entre elles, question de ne pas créer de grosses files d’attente.

« C’est un peu drôle, mais on se demandait comment faire des activités qui ne seront pas trop populaires, parce qu’on n’a pas le droit d’attirer de foule. C’est la première fois qu’on faisait ça comme approche », a-t-elle conclu en riant.

► Les places peuvent être réservées sur le site mnbaq.org.