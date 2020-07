Le festival FAUV s’amène à Québec

Le concept de spectacles devant des voitures n’a pas fini de faire des petits. Après Montréal et Drummondville, Québec accueillera à son tour le festival FAUV les 14 et 15 août prochain, deux soirées d’humour respectivement pilotées par Mehdi Bousaidan et Mathieu Cyr.

L’endroit où se tiendra le festival devrait être connu dans les prochains jours, a fait savoir un des organisateurs, Jean-Sébastien Boudreault, vice-président aux affaires juridiques chez Sportera.

Il s’agit de deux soirées d’humour où se succéderont plusieurs invités de stand-up. Le 14 août, Mehdi Bousaidan recevra Mathieu Cyr, Étienne Dano et P-O Forget. Le lendemain, ce sera au tour de Mathieu Cyr d’animer la soirée et d’accueillir Jérémy Demay, P-O Forget et Jean-Michel Martel. D’autres invités s’ajouteront à la liste.

Le festival d’humour au volant a connu un vif succès à Montréal du 3 au 5 juillet derniers. En trois jours, 1800 voitures et 4000 personnes ont assisté aux cinq représentations données dans le stationnement de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau.

Belle réponse

Plus de 1200 voitures sont également attendues cette fin de semaine à Drum-mondville. Après Québec, le festival retournera à Montréal.

« La réponse est super positive, tant du public que des artistes. Au début, certains humoristes étaient un peu plus craintifs [...] à l’idée de faire de l’humour devant les pare-brise, mais après la première édition à Montréal, tout le monde a eu du plaisir. Certains nous ont même demandé de revenir », a mentionné Jean-Sébastien Boudreault.

Ce dernier projette même d’aller présenter le festival un peu partout au Québec d’ici l’automne.

« L’objectif de FAUV, c’est de mettre un baume sur toute la négativité qui entoure la pandémie. On veut que les gens oublient leurs tracas et pensent à autre chose. C’était aussi important pour nous de redonner une scène aux humoristes et rendre la culture vivante ».

Les billets sont en vente à partir de midi aujourd’hui sur le site fauv.ca, à partir de 60 $ pour une voiture et deux personnes.