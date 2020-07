Le port du masque est obligatoire jusqu’au gym

SAGUENAY | Le port du masque obligatoire touche tous les milieux de l’économie, mais qu’en est-il pour les salles d’entraînement?

Fréquenter un gym est différent depuis quelques semaines. L’élément principal est l’ajout du masque obligatoire. Les clients doivent le porter dans les déplacements entre leurs exercices et peuvent l’enlever une fois à leur station. Les propriétaires et les gestionnaires rencontrés au Saguenay–Lac-Saint-Jean confirment que la consigne est respectée par les clients et peut-être même plus qu’ils ne le pensaient.

Les clients rencontrés respectent les consignes puisqu’ils souhaitent être en mesure de poursuivre leurs entraînements dans les prochaines semaines. Pour certains, l’ajout du masque les rassure. Une cliente que TVA Nouvelles a rencontrée est de retour au gym depuis l’obligation du port du masque puisqu’elle trouve la situation plus sécuritaire.

Les façons de faire sont différentes. Tous les équipements sont désinfectés régulièrement et les classes de groupe sont aménagées afin d’assurer la distance réglementaire de deux mètres.

Certains gyms ont même été ingénieux. C’est le cas de la succursale d’Énergie Cardio de l’arrondissement de Jonquière, à Saguenay, qui a créé des murs séparateurs entre certains appareils afin de permettre aux clients de s’entraîner en toute sécurité.

Malgré les mesures mises en place, tous les clients des gyms rencontrés ont conservé leur abonnement. Ils souhaitent continuer de s’entraîner malgré la pandémie.