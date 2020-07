Les fermetures de restaurants La Cage a des répercussions

Le Groupe Sportscene, qui est propriétaire des restaurants La Cage Brasserie sportive, remercie définitivement 30 % de ses 2200 employés.

• À lire aussi: Le propriétaire de La Cage licencie 30 % de son personnel

Certains travailleurs licenciés temporairement au début de la pandémie ne reviendront donc jamais au travail. Même si les restaurants ont pu rouvrir graduellement au Québec depuis le 15 juin dernier, cette relance s'est faite après une période de trois mois d'inactivité qui et a fait mal à l'entreprise.

La Société a donc décidé de fermer ses restaurants du Vieux-Montréal, de Mont-Tremblant, de Saint-Constant et de Trois-Rivières.

«Le 12 mars, on se dirigeait vers une année record. À ce moment-là, notre plus grand problème était la pénurie de main-d'oeuvre. Puis la COVID-19 est arrivée, suivie d'une fermeture obligatoire de trois mois et une réouverture avec des mesures et une capacité d'accueil réduite. On n'a pas eu le choix de prendre cette décision pour préserver les autres emplois, d'autant plus qu'on s'attend à une reprise graduelle sur une longue période de temps; on devait assurer la pérennité de l'entreprise», a expliqué le président et chef de la direction du Groupe Sportscène, Jean Bédard.

Effet domino

Selon des économistes, les fermetures de cet important fleuron québécois auront un effet domino et engendreront des dommages collatéraux. Des fournisseurs alimentaires et d'autres produits perdent un gros client. C'est le cas de la Buanderie Beaudoin de Victoriaville, une entreprise familiale depuis 30 ans, qui louait du matériel, comme des uniformes, à La Cage - Brasserie sportive de Trois-Rivières.

«Un petit choc économique peut se transformer en une récession dans toute l'économie. Cette crise-là est une crise de liquidité. Ce n'est pas une crise de stimulation de la demande comme on a dans une récession normale puisque, pendant le confinement, en attendant que les gens reviennent, il faut soutenir des dépenses. Notamment des loyers, des emplois, etc. Ça prend des liquidités! Donc, ceux qui sont forts en liquidité vont survivre et ceux qui ont des liquidités très faibles vont avoir de la difficulté», a expliqué Frédéric Laurin, professeur en économie à l'Université du Québec à Trois-Rivières.

La pandémie a le dos large?

C'est une onde de choc pour les employés. Plusieurs croient que la pandémie à le dos large et que la décision serait plutôt prise en raison d'une restructuration.

«Je ne comprends pas! Les clients étaient au rendez-vous et on fournissait à plein régime», a souligné l'ex-employé Frédéryk Harnois.

«L'employeur demandait aux serveuses de couper dans leur salaire pour en redonner aux autres employés! Après des discussions, l'équipe de Trois-Rivières a accepté, mais cinq jours plus tard, on apprenait la fermeture du restaurant! Je pense que la pandémie a le dos large et que c'est en raison de la restructuration de l'employeur», a dénoncé une autre ex-employée, Caroline Valois.

La chaîne compte maintenant 37 restaurants. Jean Bédard a admis que le Groupe n'est pas à l'abri d'autres coupes dans les prochains mois.