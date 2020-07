Les Québécois souhaitent la fin de la PCU, selon un sondage

Les Québécois souhaitent majoritairement la fin de la Prestation canadienne d’urgence (PCU), quoi qu’il advienne des prestataires, selon un sondage Maru/BLUE publié mardi par le National Post.

Près de 57 % des répondants de la province souhaitent son arrêt, alors que l’avis n’est partagé qu’avec 48 % des Canadiens.

John Wright, vice-président général de Maru/BLUE, a déclaré au quotidien torontois que les Québécois sont les plus enthousiastes à l’idée de relancer l’économie, de remettre les enfants à l’école et de magasiner.

«Il y a beaucoup d’enthousiasme pour rouvrir l’économie, ramener les gens au travail, avec un salaire à plein temps, et pour avoir un pays avec moins dettes, mais les circonstances impose une transition adéquate, a-t-il expliqué. Il faut une discussion sur ce qu’on fait avec les prestataires, car si on enlève le filet et qu’on n’a rien en dessous, il va y avoir des os brisés.»

Les disparités régionales sont importantes concernant l’avenir de la PCU, puisque près de 80 % des Ontariens souhaitent une prolongation de l’aide au-delà des 24 semaines, suivi des Prairies (61 %) et des Maritimes (55 %).

L’Alberta et la Colombie-Britannique sont plus partagées, puisqu’ils sont en faveur de l’arrêt à 52 % et 51 % respectivement.

La PCU soutient les employés et travailleurs autonomes qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie. Le versement des 2000 $ mensuels devait durer 16 semaines à la base, mais a été prolongé déjà de huit semaines par le gouvernement fédéral.

Ainsi, les personnes qui ont demandé l’aide dès la première semaine se retrouveront sans filet le 1er septembre.

La PCU a couté au gouvernement fédéral 53,5 milliards $ en date du 28 juin dernier et a été versée à 8,2 millions de Canadiens, en partie ou en totalité, soit 42,5 % de la population active.

Le sondage a été mené entre le 10 et 13 juillet auprès de 1 420 Canadiens membres du panel en ligne de Maru/BLUE représentant un échantillon probabiliste. La marge d’erreur est de 3,5 %, 19 fois sur 20.