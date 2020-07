L’inflation repart à la hausse en juin

Après deux mois en territoire négatif en raison de la crise de la COVID-19, l’inflation a augmenté en juin de 0,7 % par rapport au même mois un an plus tôt au Canada.

Il s’agit d’un contraste par rapport à avril et mai, lorsque l’inflation avait été négative au pays en raison de la pandémie. Le Canada n’avait alors pas connu une inflation négative mensuelle depuis septembre 2009.

Au Québec, l’inflation s’est établie à 0,6 % en juin contrairement à –0,4 % en mai par rapport à un an plus tôt, a souligné Statistique Canada.

Sans les coûts de l’essence qui sont en baisse par rapport à la même période en 2019, l'indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 1,2 % en juin au pays.

«Les prix ont augmenté d'une année à l'autre dans cinq des huit composantes principales. Les prix des aliments et du logement ont contribué le plus à la hausse de l'IPC. Les prix des biens, y compris de l'énergie, ont diminué d'une année à l'autre dans une moins grande mesure qu'au mois précédent», a déclaré Statistique Canada dans son rapport mensuel.

Du côté des aliments, les prix de la viande ont augmenté de 8,1 % d'une année à l'autre en juin, avec ceux du bœuf en tête de liste.

«Cette hausse est survenue à la suite de la fermeture en raison de la COVID-19 de plusieurs grandes usines de transformation de bœuf et de la réduction de la capacité d'autres usines en avril et en mai», a dit l’organisme fédéral.

Les prix du poulet ont cependant reculé de 4,4 % d'un mois à l'autre, la chute mensuelle la plus prononcée depuis novembre 2004. Ce recul est surtout dû à «l'affaiblissement des prix de gros du poulet et à une hausse des annonces de soldes dans les circulaires».

Le prix des vêtements et des chaussures est aussi reparti vers le haut (+1 %) après des baisses durant les mois d’avril et mai.

«L'Ontario et le Québec ont permis la reprise de la vente au détail au début juin en dehors des grandes villes et plus tard en juin dans les grandes villes», a mentionné Statistique Canada pour expliquer ce phénomène.

Chez les provinces, l’Île-du-Prince-Édouard est la seule à avoir connu une inflation négative en juin à –0,4 %, tandis que l’Alberta a connu la plus forte hausse d’une année à l’autre au pays à 1,6 %.