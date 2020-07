Mario Saint-Amand, chercheur universitaire

MONTRÉAL – Il a incarné le légendaire Gerry Boulet au cinéma et marqué l’œuvre de Janette Bertrand en incarnant Alain le schizophrène et le sidatique Jean-Pierre dans les dramatiques «L’amour c’est pas assez» et «Missionnaires du sida» de «L’Amour avec un grand A».

Mais aujourd’hui, c’est sur les bancs d’école que Mario Saint-Amand s’accomplit au quotidien. Et, à 52 ans, il n’a pas fini d’apprendre, nous assure le principal intéressé d’une voix passionnée en entrevue.

«La plus belle phrase que j’ai entendue de ma vie, c’est Janette Bertrand qui me l’a dite, en 1992, quand j’ai fait le personnage du schizophrène. Elle m’a dit : "Mario, si tu veux faire quelque chose de bien avec ton métier, sois utile". Pensez-vous que je n’ai pas eu la plus belle école de vie, quand Janette Bertrand, 95 ans, qui écrit aujourd’hui son énième roman, m’a dit ça? C’est ce que je fais en ce moment...», relate-t-il.

Faculté de médecine

Après son passage sur le plateau de «District 31», où il a incarné Michel David, en 2016, Mario Saint-Amand a été frappé par une grande inspiration : celle d’aller étudier à l’université.

Le droit autochtone l’interpellait, et l’Université Laval lui a ouvert ses portes. Il s’est donc installé dans la Vieille-Capitale il y a trois ans.

Au gré des rencontres, l’artiste a fini par intégrer l’équipe du Centre de services de réadaptation en dépendance du CIUSSS de la Capitale-Nationale à titre d’assistant-chercheur. Lui qui n’avait jusque-là jamais songé à se joindre à la faculté de médecine œuvre aujourd’hui dans ce département, en complétant un deuxième certificat, en dépendances.

COURTOISIE LOIC PRAVAZ

«Et je vais faire un troisième certificat en sciences sociales pour ensuite aller faire une maîtrise en dépendances et, après, accéder au doctorat», résume l’homme, dont la fibre artistique n’est jamais loin, et qui travaille à la création de capsules de sensibilisation destinées aux personnes itinérantes ou aux prises avec des problèmes de toxicomanie importants.

«Ç’a été un apprentissage redoutable, souligne Mario Saint-Amand. Autant d’être assis à côté de jeunes de 20 ans et d’étudier avec eux, que de me ramener sur les bancs d’école, où j’apprends ce qu’est l’université.»

Or, il ne regrette rien.

«Pour moi, plus j’apprends, plus je deviens une meilleure personne. Et, plus je deviens une meilleure personne, plus j’ai le goût d’apprendre, de m’enfoncer dans ce plaisir d’aller chercher de nouvelles données. Quand on est éduqué, on a envie de rendre les autres plus intelligents aussi. Je me suis choisi. La plus belle chose que je pouvais faire, c’est d’aller étudier! La vie m’emmène exactement là où je dois être. Je continue d’apprendre pour être utile dans mon métier et servir mon prochain.»

«Gerry», un passage

Il est également porte-parole de Tel-Aide Québec et des Maisons Péladeau, qui viennent en aide aux hommes et aux femmes de 18 ans et plus ayant des problèmes de dépendance à la drogue, à l’alcool ou aux médicaments.

Ayant lui-même surmonté de tels démons, Mario Saint-Amand se dit désormais doublement prudent en ce qui a trait aux médicaments. Grand sportif, il se réjouissait en outre d’avoir atteint le classement critère à la participation du marathon de Boston, avec un chrono de 3 h 20 sur 42 kilomètres, mais l’événement a été annulé en raison de la pandémie.

Plusieurs lui ont signalé, la semaine dernière, la diffusion du film «Gerry», relayé à ICI Radio-Canada Télé à l’occasion du trentième anniversaire du décès du rockeur québécois.

«Pour moi, "Gerry" a été un passage qui m’a permis de comprendre ma toxicomanie, fait valoir Mario Saint-Amand. Ç’a peut-être été l’un des plus beaux cadeaux que je me suis offert en acceptant de jouer ce rôle-là. Si ç’a marqué les gens et convaincu certains toxicomanes de se prendre en main avant de dépérir complètement, je suis le gars le plus heureux!»