Pandémie: Pauline Marois souhaite une réflexion sur le sort des personnes âgées et des femmes

L'ancienne première ministre du Québec Pauline Marois est inquiète du sort réservé aux personnes âgées et du recul des droits des femmes en temps de pandémie.

«Mes plus grandes préoccupations, c'est le vieillissement de la population et la façon dont notre société traite les personnes âgées», a-t-elle confié mercredi à Caroline St-Hilaire, sur QUB radio.

Mme Marois souhaite une réflexion sur la place des personnes âgées dans notre société. «Les personnes âgées doivent continuer à faire partie de notre société. Est-ce vraiment une bonne idée de les concentrer aux mêmes endroits?» s'est-elle questionnée.

L'ex-cheffe péquiste se préoccupe aussi des conséquences de la crise sanitaire sur les femmes qui, selon elle, semblent «payer un prix plus lourd pendant la pandémie», avec un retour aux «rôles traditionnels».

«Il faut corriger le tir», a-t-elle insisté.

Vague de dénonciations

En ce qui concerne la vague de dénonciations, Mme Marois dit comprendre les femmes – et les hommes – qui décident de dénoncer leur agresseur, mais elle blâme «ceux et celles qui le font de façon anonyme».

«On ne reviendra pas sur le cas d'Yves-François [Blanchet], que je comprends avec tout mon cœur. Cela dit, c'est tellement odieux, que quelqu'un t'attaque sans que tu puisses te défendre», a-t-elle soutenu.

«On ne peut pas détruire la réputation de dizaines de personnes sans faire une démarche qui s’appuie sur des principes de justice.»