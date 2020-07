Près de 5000 $ d’amendes: une course qui coûte (très) cher

Pour avoir fait une course illégale et avoir roulé à très grande vitesse près d’un petit village en Chaudière-Appalaches, un jeune conducteur de 17 ans et une automobiliste de 44 ans ont récolté des constats d’infraction totalisant près 5000 $.

Vers 16 h, mardi, un policier de la Sûreté du québec qui faisait de la surveillance routière a capté deux véhicules coursant à 165 km/h dans une zone de 90 km/h, sur la route 283, en direction sud, à Saint-Fabien-de-Panet.

Cette municipalité de 1000 âmes est située au sud de Montmagny, à proximité de la frontière américaine.

La facture pour la dame quadragénaire atteint 3005 $, soit 1459 $ pour l’excès de vitesse et 1546 $ pour la course. À cela s’ajoute un total de 26 points d’inaptitude.

Quant à l’adolescent de 17 ans, on lui reproche les mêmes infractions, mais les montants à assumer sont moindres, comme il est mineur. Pour lui, les deux amendes sont de 958 $ chacune. Les points d’inaptitude imposés sont les mêmes.

Comme c'est souvent le cas dans ce type de dossier, les permis de conduire des deux automobilistes ont été suspendus pour une période de sept jours.

La SQ n’a pas précisé si un quelconque lien unit les contrevenants.

La police souligne toutefois que cette interception démontre qu’elle effectue des opérations de sécurité routière sur l’ensemble du territoire, même dans les régions plus éloignées.