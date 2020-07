Saint-Jérôme: un ado de 16 ans fugue du Centre jeunesse des Laurentides

SAINT-JÉRÔME | La police de Saint-Jérôme est à la recherche d’un fugueur de 16 ans qui n’a pas été revu depuis lundi.

Zachary Bruno, 16 ans, pourrait se diriger ou se trouver déjà dans le Grand Toronto. Des informations veulent aussi qu'il puisse se trouver dans le secteur de Rivière-des-Prairies, dans l’est de Montréal.

«L’entourage de Zachary s’inquiète, puisque dans le passé, ce dernier s’est déjà retrouvé dans des situations précaires», ont précisé les enquêteurs, mercredi, par communiqué.

Zachary Bruno pourrait notamment se déplacer en véhicule et les policiers ont indiqué qu’il n’a ni argent ni de sac de transport avec lui.

PHOTO COURTOISIE

Il mesure 1,72 m (5’8’’), pèse environ 59 kg (130 lb), a les yeux bruns et les cheveux châtains frisés (longs sur le dessus de la tête et courts sur les côtés). La dernière fois qu’il a été vu, il portait un chandail blanc, un pantalon noir ligné blanc sur les côtés et une veste noire lignée blanche sur les côtés.

Si vous localisez Zachary Bruno, veuillez contacter le Service de police de la Ville de Saint-Jérôme au 450 432-1111, poste 7, ou tout autre corps policier en composant le 911.