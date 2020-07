Scandale WE Charity: «Ça n'a aucun sens», déplore Gilles Duceppe

L'ancien chef du Bloc québécois Gilles Duceppe croit que la controverse entourant le premier ministre Justin Trudeau et l'organisme We Charity pourrait prendre encore plus d'ampleur.

• À lire aussi: La carte blanche de WE Charity

En entrevue avec Pierre Nantel, sur QUB radio, l'ex-politicien a notamment souligné que l'événement auquel Sophie Grégoire Trudeau a participé à Londres en mars dernier, au retour duquel elle a annoncé avoir contracté la COVID-19, était «un événement de WE Charity».

«Le voyage à Londres, ç'a dû être payé par WE Charity. Il faut être au courant», a-t-il insisté.

Pour M. Duceppe, le premier ministre Trudeau devrait dévoiler «l'ensemble des sommes qu'ont reçues les membres de sa famille et les dépenses également».

ÉCOUTEZ Gilles Duceppe à QUB radio: