Trump: keep calm, ça va mal à shop

À la Maison-Blanche, on sent un léger vent de panique face aux récents sondages donnant Biden en avance dans plusieurs États clés. Inutile de dire que le principal intéressé claironne à tout venant qu’il s’agit de sondages bidon.

On observe néanmoins quelques mouvements stratégiques sur l’échiquier. Trump a commencé par rétrograder son directeur de campagne. Le fiasco du rallye de Tulsa, en Oklahoma, lui aura valu ce désaveu.

En début de semaine, contre toute attente, le président déclare que le port du masque est un geste patriotique. «Et comme il n’y a pas plus patriotique que moi...» a-t-il dit sans sourciller.

Ça vous jette un pavé dans la mare de tous les théoriciens du complot, recta!

L’homme commence à sentir la soupe chaude! Il veut gagner en novembre et prévient déjà qu’il sera très mauvais perdant.

Accrochons-nous au bastingage, il va y avoir de la houle. Pour demeurer aux commandes, le capitaine est prêt à tout et, dans son cas, ce n’est pas une figure de style.

Réalisant enfin que sa gestion de la crise sanitaire pourrait lui coûter le gouvernail, il a décidé de reprendre ses points de presse télévisés. Il y avait mis fin après avoir recommandé à la population de s’injecter du désinfectant!

S’il ne déraille pas trop cette fois-ci, ce show quotidien live à 17h pourrait s’avérer un placement profitable.

En attendant, le joker prend de l’avance sur Twitter: «Tout va beaucoup mieux chez nous qu’ailleurs dans le monde, où ce Chinese virus fait des ravages.»

Il accorde des entrevues sur Fox News, son réseau de prédilection, en se livrant à des séances de dénigrement de son adversaire. Il traite Biden de gâteux, d’incompétent, incapable de braver la tempête sans appeler sa maman au secours. Il le défie même de subir un test de santé mentale.

Pour le moment, Biden se terre chez lui et regarde le président sortant s’empêtrer dans la crise. Combien de temps pourra-t-il encore se soustraire aux invectives virulentes de ce maître de l’intimidation?

N’allons pas nous laisser distraire par cette esbroufe et omettre de regarder du côté de Portland, en Oregon. Le torchon brûle et Trump envoie ses milices pour y remettre la loi et l’ordre.

Il menace plusieurs grandes villes gouvernées par des démocrates du même traitement si elles imitent Portland.

Ça n’augure rien de bon.

Pour l’heure, nous n’en sommes qu’aux amuse-gueules.