Un nouveau prix aux Gémeaux

La télé québécoise s’exporte de plus en plus. C’est pour souligner ce phénomène que l’Académie a annoncé la création d’une nouvelle catégorie aux Prix Gémeaux : l’émission s’étant le plus illustrée à l’étranger.

Ce projet ne date pas d’hier, indique la présidente de l’Académie au Québec, Sophie Deschênes. « C’est un fait : nos émissions rayonnent à l’international. On est très fier de cela. C’était naturel de créer un prix », indique la productrice au Journal.

Il ne faut pas s’étonner de l’ajout d’une telle catégorie aux Gémeaux. En musique, le gala de l’ADISQ récompense l’« Artiste québécois ayant le plus rayonné hors Québec » depuis plusieurs années. Même chose en cinéma. Il existe un prix Iris du « Film s’étant le plus illustré à l’extérieur du Québec » depuis la deuxième édition du gala, en 2000.

« En télévision, il y avait comme un trou qu’il fallait combler », commente Sophie Deschênes.

Cette catégorie s’ajoute aux 137 déjà existantes dévoilées au début du mois.

Des critères

Techniquement, ce nouveau prix récompensera une « production canadienne de langue française » qui s’est démarquée à l’étranger entre mai 2019 et avril 2020.

Pour évaluer le rayonnement international de chaque candidature, l’Académie a établi une liste de six critères de sélection pondérés. Sans surprise, une grande importance (40 points) est attribuée aux acquisitions. La sélection à divers festivals compte pour beaucoup (35 points). Les prix (10 points), nominations (5 points), résultats d’écoute (5 points) et apparitions dans différents palmarès sont considérés.

L’Académie recevra les candidatures jusqu’au 20 août. L’identité des cinq finalistes sera dévoilée au début septembre.

Les 35es Prix Gémeaux seront présentés à Radio-Canada le dimanche 20 septembre.

Les nommés potentiels

POUR SARAH

Photo courtoisie

L’adaptation française du drame québécois a cartonné sur TF1 l’automne dernier, ralliant près de 5 millions de téléspectateurs chaque soir.

C’EST COMME ÇA QUE JE T’AIME

Photo courtoisie

En février, la nouvelle offrande de François Létourneau et Jean-François Rivard est devenue la première série québécoise à être sélectionnée au Festival de Berlin. Huit titres avaient été choisis sur 120 candidatures.

LES BEAUX MALAISES

Photo courtoisie, TVA

La comédie de Martin Matte a fait l’objet d’une adaptation serbe qui a été diffusée en décembre sur Superstar TV à travers les Balkans, une région qui englobe la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Monténégro, la Macédoine, la Serbie et l’Albanie.

RÉVOLUTION

Photo courtoisie, OSA

La compétition de danse québécoise voyage. L’automne dernier, plus de 20 millions de Chinois ont regardé le premier épisode de Dance Smash, son adaptation locale, sur Hunan TV. Le format québécois a également été vendu en Russie, en France, en Lituanie, ainsi qu’en Espagne.

L’ÂGE ADULTE

Photo courtoisie

La comédie noire de Guillaume Lambert a été sacrée Best digital short-form drama series au forum C21 International Drama Awards à Londres en décembre. Et ce n’est pas la première fois qu’elle s’illustrait à l’étranger.

