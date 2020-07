Un site vraiment hors de l’ordinaire

SAINT-ALEXIS-DES-MONTS | Depuis quelques années, plusieurs pourvoiries ont pris un virage important afin de répondre aux besoins des amateurs qui veulent plus que de la pêche durant leur séjour. Parmi celles-ci, la Pourvoirie du Lac Blanc occupe une place de premier plan.

«Nous avons voulu offrir aux amateurs une expérience différente, avec des activités qui leur permettent d’agrémenter leur séjour, tout en pratiquant la pêche, explique le propriétaire M. Gaston Pellerin. Nous sommes bien conscients qu’aujourd’hui, les gens veulent aller plus loin dans l’expérience vécue.»

Rien n’a été ménagé pour vous aider à vivre une expérience de pêche intéressante. Les 12 lacs contiennent tous de la truite mouchetée en grande quantité. Elle est facile à capturer en utilisant les techniques courantes de pêche à la cuillère avec Lake Clear, Toronto Wobbler, Saint-Maurice et Flash King, un bas de ligne de 24 pouces et un bon paquet de vers de terre.

Photo courtoisie, Karl Tremblay

Pour les défis, il y a un lac où on a ensemencé de très grosses truites arc-en-ciel, qui ne sont pas toujours faciles à débusquer. Lors de notre passage, la chaleur élevée nous a empêchés de capturer un de ces monstres, mais nous avons pu les voir évoluer dans le lac.

Il est possible de louer sur place tout le nécessaire – canne, leurres et appâts – pour pêcher.

LES ACTIVITÉS

En plus de la pêche, il est possible de faire des parcours en canot rabaska, où vous en saurez plus long sur l’écosystème du castor. Une visite du site amérindien avec un guide vous permettra aussi d’en apprendre davantage sur la vie des Premières Nations. Il y a également la visite d’une érablière combinée à une activité sur le trappage. Les aventures et les légendes sont à l’honneur. De plus, la visite d’une tourbière vous permettra de découvrir les plantes sauvages qui vivent dans ce coin du Québec.

On peut aussi ajouter à cela le fameux site du «shore lunch». Là, vous allez vivre toute une expérience de repas en plein air, avec un guide qui vous concoctera un repas de truite à sa façon. L’observation de l’ours est également possible. Vous pouvez même faire un tour en hélicoptère ou louer des véhicules côte à côte.

Il ne faudrait pas oublier les activités nautiques avec la plage, les planches à pagaie et les pédalos ou encore la location d’un ponton. Il y a même une piscine intérieure.

«Nous sommes véritablement un centre de villégiature en forêt», avance M. Pellerin.

LOGEMENT ET NOURRITURE

Vous avez deux possibilités pour votre logement. Dans un premier temps, il y a les 12 chalets qui offrent un confort remarquable, avec une capacité d’accueil jusqu’à 10 personnes.

Ils sont entièrement équipés pour vivre un séjour plus qu’agréable en plan européen avec leur cuisine et leurs quatre chambres, qui ont chacune leur salle de bain.

Il y a l’auberge avec ses six chambres. Certaines possèdent un balcon privé, vous donnant une vue imprenable sur le lac Blanc. Le fait de loger à l’auberge vous permet aussi d’être plus près des activités.

«C’est une autre façon de vivre un séjour chez nous, qui fait le bonheur de plusieurs personnes, surtout les couples qui désirent vivre une vacance spéciale, lance le directeur des ventes et du marketing, M. Daniel Grenier. De plus en plus de gens veulent vivre des vacances en pourvoirie. Nous avons tout ce qu’il faut pour les satisfaire.»

Le restaurant de l’auberge sert des repas dignes des plus grands restaurants.

Si vous désirez effectuer un séjour en pourvoirie très complet, où vous pourrez vivre des expériences différentes tous les jours, avec la Pourvoirie du Lac Blanc, vous ne vous tromperez pas. C’est vraiment une aventure inoubliable!

Pourvoirie du Lac Blanc