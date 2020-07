Une vie presque normale après un accident de parachute

Une miraculée est carrément tombée du ciel à Trois-Rivières dans un accident de parachute le 10 août 2019. Difficile à croire, mais un an plus tard, elle a presque retrouvé une vie normale.

Lylianne Loyer en était à son troisième saut de la journée, le 10 août 2019, quand son parachute s’est mal ouvert. Il a pris la forme d’un œuf plutôt que de se déployer complètement. Les câbles étaient tous mêlés.

«Mon parachute de secours ne s’est pas déployé du tout. J’avais juste un parachute mal formé au-dessus de la tête. J’ai quand même prié dans ma tête, dans les quelques secondes qui ont suivi. J’ai pensé: "Dieu, je ne veux pas mourir tout de suite"», a-t-elle raconté à la caméra de TVA Nouvelles, mercredi.

Elle a passé six jours dans le coma et a eu huit vertèbres brisées. Un morceau de crâne a été enlevé temporairement pour limiter les dommages à son cerveau.

TVA NOUVELLES

Après trois semaines aux soins intensifs, le combat de sa vie a commencé. Elle a passé quatre mois en réadaptation.

TVA NOUVELLES

«Je ne parlais pas beaucoup. J’étais très silencieuse. Je n’ai pas vraiment pleuré, on dirait que je n’avais aucune émotion. Mais je voyais d’autres personnes qui avaient perdu leurs jambes, qui avaient eu des accidents, et ça m’a fait comprendre à quel point il fallait que je reste forte. J’ai essayé de garder espoir malgré tout, et je pense que cela m’a beaucoup aidé à passer au travers», a-t-elle poursuivi.

Un an après le drame, elle a repris une vie presque normale. Elle fait du vélo, de la course à pied et grimpe des montagnes.

«J’ai été à l’écoute de mon corps et j’ai vraiment fait ce qu’il fallait dans le temps [nécessaire]. C’est le message que je veux envoyer. Y aller progressivement, et ne pas sauter d’étapes, et de toujours croire en soi, parce qu’on ne sait jamais comment [on peut s’en] sortir», a-t-elle souligné.