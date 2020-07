Vague de dénonciations: un nouveau président pour Dare To Care

Sans patron depuis le départ d’Eli Bissonnette dans la foulée de la vague de dénonciations publiques d’inconduites sexuelles, la maison de disques Dare To Care confie temporairement sa destinée à Jan-Fryderyk Pleszczynski, l’ancien président de 4U2C, une filiale du Cirque du Soleil.

M. Pleszvzynski, un avocat de formation qui préside le Conseil des arts de Montréal et siège au conseil d’administration du Théâtre du Nouveau Monde, assumera la présidence par intérim et aura pour mission d’assurer «le maintien des activités régulières de la compagnie et garantir à ses employé.e.s et artistes un environnement de travail sain et inclusif», a fait savoir Dare To Care dans un communiqué émis mercredi en fin de journée.

Dare To Care a été plongé dans la tourmente, il y a deux semaines, quand une victime anonyme a dénoncé des comportements sexuels inappropriés de Bernard Adamus, un des artistes représentés par le label.

La maison de disques a immédiatement coupé les ponts avec Adamus. Accusé d’avoir fermé les yeux sur les gestes posés par le chanteur et d’avoir installé un climat toxique dans les bureaux de la compagnie, son cofondateur Eli Bissonnette a par la suite quitté la présidence de Dare To Care.