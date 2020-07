WE Charity: le premier ministre Trudeau accepte de s'expliquer

Le premier ministre Justin Trudeau et sa chef de cabinet, Katie Telford, ont tous deux annoncé mercredi qu'ils témoigneront finalement devant le comité permanent des finances pour s'expliquer sur l'affaire WE Charity.

Réclamé de longue date par les partis d'opposition, le témoignage de M. Trudeau, dont la famille a des liens avec WE Charity, est très attendu. «Les modalités quant à la date et l'heure seront connues prochainement», a précisé son bureau, sans offrir plus de détails.

Cette double annonce survient alors que le ministre des Finances, Bill Morneau, a révélé devant le comité avoir remboursé mercredi 41 000 $ à WE Charity pour un voyage familial en Afrique.

M. Morneau et Justin Trudeau ne se sont pas récusé des discussions entourant l'attribution d'un important contrat de gestion d'un programme de bourses fédérales pour étudiants à l'organisme WE Charity.

Plusieurs y voient un conflit d'intérêts, la mère et le frère du premier ministre ayant été payés pour participer à divers événements de l'organisme, tandis que la fille du ministre des Finances y travaille.

Les conservateurs ont d’ailleurs indiqué qu'ils réclameront, jeudi, la démission de Bill Morneau.