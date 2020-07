FORTIN (née NADEAU)

Georgette



À Sainte-Thérèse, le 20 juillet 2020, à l'âge de, est décédée Mme Georgette Nadeau, épouse en 1eres noces de feu Paul-Émile Fortin et en 2e noces de feu Jean-Guy Fortin.Précédée de sa fille Denise, elle laisse dans le deuil ses enfants Huguette (André), Ginette (Clermont), Maurice (feu Manon) et Claudette (Jean), ses treize petits-enfants, ses quinze arrière-petits-enfants, ses six arrière-arrière-petits-enfants, sa soeur Pierrette ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 27 juillet de 14h à 17h et de 18h30 à 20h ainsi que le mardi 28 juillet de 13h à 16h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Une liturgie sera célébrée mardi le 28 juillet à 16h en la chapelle du complexe.