MARIER, Yolande "Yoyo"

Montpetit



À Saint-Bruno, le 12 juillet 2020 est décédée Mme Yolande Montpetit, fille de Marie Lamy et de Raoul Montpetit.Une célébration liturgique aura lieu le samedi 25 juillet 2020 à 15h en la Chapelle du Complexe Funéraire Urgel Bourgie / Athos, 8145 chemin de Chambly, St-Hubert.La famille sera présente ce samedi à compter de 13h.Elle laisse dans le deuil son époux depuis 50 ans, M. Georges Marier. Également dans le deuil ses belles-soeurs, Thérèse, Louise, Francine, Françoise et Micheline, ses beaux-frères, Robert, Jacques, Gilles, l'ayant précédée, Pierre et Jean, laissant aussi plusieurs nièces et neveux et amis.Un grand merci au personnel du Manoir Saint-Bruno qui a accompagné, soigné et dorloté Yolande en ses derniers mois de vie.