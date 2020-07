CIARLO, Armando



À Montréal, le 9 avril 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé Monsieur Armando Ciarlo, époux de Madame Lily Parent.Il laisse dans le deuil ses enfants, ses petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis, le samedi 25 juillet 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une cérémonie aura lieu à 19h30 au :(St-François D'Assise)6700 BEAUBIEN E., MONTRÉAL