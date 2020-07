BEAUDET, Pierre



À St-Lin, le 17 avril 2020 à l'âge de 80 ans, est décédé M. Pierre Beaudet.Il laisse dans le deuil son épouse en secondes noces, Dolores Morin, sa fille Chantal (Robert), ses petits-fils Erik et Patrice, ainsi que ses frères et soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Les condoléances auront lieu le vendredi 24 juillet 2020, de midi à 14h30, suivies des funérailles à 14h30 au complexe funéraire :