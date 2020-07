Baseball: après hésitation, Mike Trout a choisi de jouer en 2020

Après avoir longtemps tergiversé, Mike Trout, la vedette des Angels de Los Angeles, a décidé qu’il jouerait au baseball en 2020.

C’est ce que l’athlète de 28 ans a indiqué mercredi, lors d’une vidéoconférence.

Il a toutefois dit qu’il s’absenterait à un certain moment dans la saison, puisque sa femme doit accoucher de leur premier enfant. Il n’a pas révélé combien de temps durerait son absence.

C’est d’ailleurs en raison de cette future naissance que le joueur le plus utile de la Ligue américaine en 2014, 2016 et 2019 hésitait à prendre part à la campagne 2020 du baseball majeur.

«Honnêtement, je ne me sens toujours pas à l'aise, avec le bébé qui arrive, avait dit Trout au début du mois. Il y a plusieurs choses qui me traversent l’esprit. J’essaie de rester en santé et de prendre le plus de précautions possible, et ce, afin de pouvoir jouer cette saison. Ce sera difficile.»

Le voltigeur a cependant été convaincu par ce qu’il a vu dans les dernières semaines.

«Les gars sont disciplinés, a exprimé Trout. Tout le monde porte un masque et tient compte de la distance sociale. À partir de là, il faudra rester rigoureux. Nous allons jouer dans des villes où le virus frappe très fort. Ce ne sera pas facile. Mais pour le moment, tout va bien.»

Les Angels disputeront leur premier match de la saison vendredi soir, alors qu’ils visiteront les Athletics d’Oakland.