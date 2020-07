Comment ça marche le paiement minimum des cartes de crédit?

Tu as peut-être vu la nouvelle circuler au cours des derniers jours: le paiement minimum des cartes de crédit augmentera le 1er août, pour passer à 2,5% du solde dû. Qu’est-ce que cela veut dire pour ton compte en banque? Voici quelques explications.

D’abord, qu’est que le paiement minimum? Il s’agit de la portion minimale du solde sur ta carte de crédit que tu dois rembourser chaque mois pour être en règle.

Exemple

Tu as craqué en voyant tous tes amis faire du vélo de montagne cet été et tu as décidé, toi aussi, de t’en procurer un pour 5 000$.

Unsplash - Mauricio Gutierrez

Le minimum à payer chaque mois sur ta carte de crédit (2,5%) est donc de 125$.

À ce rythme-là, si ta carte de crédit a un taux d’intérêt de 18%, il te faudra par contre 26 ans et 1 mois pour rembourser le montant. En plus, tu auras payé plus de 7 000$ en frais de crédit. Bref, ton vélo de montagne à 5 000$ t’aura plutôt coûté plus de 12 000$. Ouch!

Exemple

Au diable la pandémie! Tu décides de t’acheter un billet d’avion pour le Japon à 5 000$, en espérant y faire un superbe voyage de ski hors-piste l’hiver prochain.

Unsplash - Robson Hatsukami Morgan

Le minimum à payer sur ta carte de crédit est de 125$ aussi, mais tu décides de rembourser la somme en suivant un rythme de 5% de ton solde au lieu de 2,5%.

Toujours avec une carte de crédit dont le taux d’intérêt est à 18%, il te faudra 9 ans et 7 mois pour rembourser ton voyage. Tu auras payé plus de 2 000$ en frais de crédit pour une facture totale d’environ 7 000$. Ça reste encore beaucoup de sous!

Tu as un projet d’achat en tête? Fais le test sur le site de l’Office de la protection du consommateur.

Quoi faire pour payer moins de frais de crédit?

- Tu peux rembourser ton solde le plus rapidement possible en te fixant un délai de temps. Par exemple, tu peux dire que tu paies ton vélo de montagne sur un an. Pour 12 mois, tu paierais donc un peu plus de 450$ par mois et tes frais de crédit s’élèveront à un peu moins de 500$.

- Tu peux aussi déterminer des montants plus élevés de remboursement. Par exemple, pour ton voyage de ski à 5 000$, tu peux décider de payer 1 000$ par mois. Il te faudra 6 mois pour tout rembourser et tes frais de crédit seront d’un peu plus de 200$.

D’autres augmentations à venir

La Loi sur la protection du consommateur a échelonné jusqu’à 2025, une hausse de pourcentage du paiement minimal de la carte de crédit pour le mener à 5%. Cette hausse est répartie ainsi:

2,5 %, à partir du 1er août 2020

3 %, à partir du 1er août 2021

3,5 %, à partir du 1er août 2022

4 %, à partir du 1er août 2023

4,5 %, à partir du 1er août 2024

5 %, à partir du 1er août 2025

Besoin d’aide?

Si tu as une dette de crédit dont tu ne sais plus comment te départir, voici quelques conseils pour t’aider.