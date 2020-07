COVID-19: le Québec et l’Ontario ne rapportent aucun décès

MONTRÉAL – Le Québec et l’Ontario, les deux principaux foyers de la crise de la COVID-19 au pays, ont continué d’engranger les infections, jeudi, mais les deux provinces n’ont déclaré aucun décès pour une rare fois.

Le Québec a rapporté 142 nouveaux cas, le même nombre que la veille, portant son bilan à ce jour à 58 080 infections. Le total des décès est demeuré à 5662.

Bien que le nombre de cas augmente depuis quelques jours, après que la santé publique québécoise eut invité les gens ayant fréquenté les bars à se faire tester, les chiffres sont encourageants au chapitre des hospitalisations. On en comptait 221 jeudi, en baisse de 14. Quatorze malades sont aux soins intensifs, une diminution de deux.

La Belle Province continue de tester massivement. Quelque 14 725 prélèvements ont été réalisés le 21 juillet, pour un total global de 1 101 665.

Du côté de l’Ontario, on a signalé jeudi 103 cas supplémentaires et aucun décès, portant les données à ce jour à 38 210 infections et 2755 pertes de vie. Mercredi, la province la plus populeuse du Canada avait comptabilisé 165 cas, soit 62 de plus, elle qui a testé plus de 26 000 personnes mercredi.

À l’échelle du pays, on recense désormais 112 485 cas, dont 245 nouveaux en date de jeudi. Le nombre de morts demeure important, à 8870.

Selon la santé publique du Canada, plus de 3,6 millions de Canadiens ont jusqu’ici subi un test pour savoir s’ils avaient contracté la COVID-19, dont une moyenne de 44 000 par jour au cours de la dernière semaine. De toutes les personnes qui ont été déclarées malades depuis février, 87 % sont rétablies jusqu’à maintenant.

De nouveaux symptômes à considérer

Alors que les vacances de la construction battent leur plein au Québec et que les Canadiens d’un océan à l’autre profitent de la saison chaude, les autorités continuent de multiplier les appels à la prudence, le virus étant toujours dans le paysage et prêt à se répandre.

«Étant donné qu'il est absolument indispensable que les personnes qui présentent des symptômes, même légers, restent à la maison et s'isolent, tout le monde doit connaître le type et l'éventail de symptômes à surveiller et suivre sa santé de près», a dit dans une déclaration l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam.

Elle a indiqué qu’une meilleure compréhension du virus fait en sorte qu’aux symptômes énumérés dès le début de la pandémie – toux, fièvre, essoufflement ou difficulté à respirer – s’ajoutent la fatigue, la perte d'appétit et la perte de l'odorat ou du goût.

La situation au Canada

Québec: 58 080 cas (5662 décès)

58 080 cas (5662 décès) Ontario: 38 210 cas (2755 décès)

38 210 cas (2755 décès) Alberta: 9861 cas (174 décès)

9861 cas (174 décès) Colombie-Britannique: 3362 cas (189 décès)

3362 cas (189 décès) Nouvelle-Écosse: 1067 cas (63 décès)

1067 cas (63 décès) Saskatchewan: 1030 cas (15 décès)

1030 cas (15 décès) Manitoba: 374 cas (7 décès)

374 cas (7 décès) Terre-Neuve-et-Labrador: 264 cas (3 décès)

264 cas (3 décès) Nouveau-Brunswick: 170 cas (2 décès)

170 cas (2 décès) Île-du-Prince-Édouard: 36 cas

36 cas Yukon: 13 cas

13 cas Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

5 cas Nunavut: 0 cas

0 cas Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 112 485 cas (8870 décès)