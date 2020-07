Des règles à respecter à la lettre

Comme les autres sports majeurs à avoir repris leurs activités, le baseball majeur avait énoncé des règles sanitaires strictes. Les joueurs des Yankees de New York et des Nationals de Washington ont dû s’y plier dès jeudi soir, au Nationals Park. Les bonnes vieilles habitudes n’étaient plus de mise.

À l’exception de quelques petits faux pas, les joueurs ont somme toute respecté les consignes. Parmi celles auxquelles il était plus difficile de se conformer : les célébrations et les claques dans les mains après un bon jeu. Les joueurs des Nationals ont entre autres accueilli Adam Eaton dans l’abri en lui présentant la main ou le poing après son circuit en première manche.

Toutefois, même si les règles n’obligent pas les joueurs à porter le masque dans l’abri, plusieurs ont décidé de couvrir leur visage. L’entraîneur des Nats, Dave Martinez, le portait.

De plus, les gommes à mâcher avaient remplacé les chiques de tabac et les graines de tournesol qui ne sont plus permises sur le terrain. Les joueurs doivent éviter de cracher sur la surface de jeu et tenter de respecter la distanciation.

Dans le feu de l’action, le traditionnel échange de la balle entre les joueurs à l’avant-champ après un retrait n’est plus accepté par mesure préventive.

Même qu’après un jeu lors duquel plusieurs joueurs ont touché à la balle, celle-ci était aussitôt retirée de la circulation.

Selon le protocole mis en place par le baseball majeur, chacun des joueurs sur le terrain a dû se laver ou se désinfecter les mains à chaque moitié de manche.

Les joueurs qui ne figuraient pas dans la formation de départ ont dû garder leurs distances et utiliser une serviette s’ils voulaient s’appuyer sur la clôture de l’abri.

Voici d’autres règles sanitaires mises en place :