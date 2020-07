Fauci préféré à Trump

On aurait pu croire que Donald Trump aurait effectué un lancer protocolaire en ouverture de saison dans son premier mandat à la présidence des États-Unis. Eh bien non ! C’est plutôt la vedette de l’heure au pays de l’Oncle Sam, Anthony Fauci, qui a lancé la première balle de la courte saison 2020.

Jeudi soir, les Nationals de Washington ont invité le docteur Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et maladies infectieuses, à procéder au lancer symbolique dans cet étrange début d’aventure à la défense de leur titre. Un pied de nez à l’administration Trump qui, depuis le début de la pandémie du coronavirus, l’a souvent discrédité.

Fauci, grand partisan des champions de la Série mondiale 2019, est décidément plus à l’aise avec les virus qu’avec une balle. Vêtu de l’uniforme, d’une calotte et d’un masque des Nats, il a quasi lancé au premier but en ratant la zone des prises d’une quinzaine de pieds !

Par ailleurs, c’est la mairesse de Washington, Muriel Bowser, qui a annoncé le traditionnel « Play ball ! ».

Tradition depuis 1910

À près de trois mois des élections présidentielles et affichant un bas score de popularité, Donald Trump pourrait devenir le deuxième président à n’avoir jamais effectué un lancer protocolaire en cours de mandat.

S’il n’est pas réélu en novembre pour un second mandat, il rejoindrait Jimmy Carter (1977-1981).

C’est le 27e président, William Howard Taft, qui avait instauré cette tradition en 1910. Barack Obama avait réalisé le tir en 2010 au Nationals Park.

« Mettez-le en taule »

On se souvient que Trump avait assisté au cinquième duel de la Série mondiale entre les Nationals et les Astros de Houston au Nationals Park à la fin d’octobre dernier. Il n’était pas un invité des locaux alors que son administration avait fait cheminer la demande par le bureau du baseball majeur.

Présenté à l’écran géant entre deux manches, le chef d’État avait été copieusement hué par la majorité des 44 000 spectateurs présents. Ceux-ci avaient scandé « lock him up ! » et « impeach Trump ! » durant la pause.

Ce soir-là, Trump n’avait pas plus lancé la première balle. L’équipe avait opté pour le chef culinaire José Andrés.

Dans son point de presse jeudi, Trump a mentionné qu’il devrait effectuer un lancer protocolaire au Yankees Stadium le 15 août. L’équipe a plus tard confirmé avoir convié le président en août.