Justin: le Téflon écorché

Le scandale des liens trop intimes entre le Parti libéral du Canada et le Mouvement Unis (ou WE Charity) ne semble pas vouloir disparaître. Quelque chose serait-il donc en train de « coller » au très antiadhésif Justin Trudeau, sur qui les controverses semblaient jusqu’à maintenant couler comme de l’eau sur le dos d’un canard ?

Les plus âgés se souviennent de ces interminables publicités télé où on nous montrait pendant plus de trois minutes la capacité presque magique d’une poêle Téflon de cuire n’importe quoi sans que la saleté s’y accroche ou s’encroûte.

Ce que l’expérience apprenait à tout acheteur de ce produit miracle, c’est que, dès que la surface « teflonée » était écorchée, et ça finissait immanquablement par arriver, son intégrité était compromise, et elle perdait ses vertus.

Est-ce ce qui arrive à Justin Trudeau ?

Houdini

Le feuilleton des scandales impliquant WE Charity aura-t-il raison de l’actuel gouvernement ? J’ai des doutes ! Justin Trudeau m’a trop habitué à déjouer les pronostics. Tout comme le grand prestidigitateur Harry Houdini parvenait toujours à échapper à une mort certaine dans ses numéros en se déprenant de ses liens, notre premier ministre a réussi jusqu’à présent à se sortir de tous les pièges... presque magiquement.

Il a laissé les aéroports décharger des milliers de gens peut-être contaminés à la COVID-19, alors que Québec le suppliait d’interrompre les transports aériens : on lui a pardonné ! Il a laissé des militants mohawks bloquer les chemins de fer ridiculement longtemps : on lui a pardonné ! Il s’est déguisé de manière douteuse (avec le fameux blackface) : on lui a pardonné ! Chaque fois, le magicien Justin faisait le beau et versait quelques larmes... et ça mettait fin au scandale.

Gaffe de trop ?

S’il est vrai qu’un gouvernement minoritaire n’est qu’un mort en sursis, l’équipe Trudeau, après moult gaffes impardonnables, se fera-t-elle renvoyer aux douches ?

En tout cas, les familles Trudeau et Morneau semblent avoir mis beaucoup trop de beurre au fond de la poêle WE Charity...