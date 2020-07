La route des vacances, sans stress financier

L'été bat son plein! Après des semaines d’incertitude, il est maintenant possible de sillonner la province et de profiter de la belle saison. Vous ne savez pas trop quoi faire? Profitez de cette liberté de circulation retrouvée pour improviser un voyage sans vous ruiner. En route!



Le Québec est le terrain de jeu idéal pour faire des escapades et partager des moments inoubliables en famille ou entre amis. Outre leur parfum d’aventure, ces voyages improvisés présentent l’avantage de s’adapter à tous les budgets.

Pour bien en profiter, voici quelques conseils à garder en tête avant de prendre la route.



Vérification de votre véhicule

Assurez-vous d’avoir un véhicule en bonne condition. Même si vous ne comptez pas ajouter plusieurs milliers de kilomètres au compteur, une bonne mise au point s’impose. Vous aurez l’esprit tranquille et éviterez d’ajouter des mauvaises surprises à votre budget de vacances.

Une simple visite chez votre garagiste suffira!

Choix du circuit

Internet regorge d’informations sur les routes touristiques. C’est un bon point de départ pour lancer les préparatifs. Faites des recherches thématiques pour trier rapidement vos options selon vos goûts et la durée de vos vacances. Repérez les activités sur votre route ainsi que les endroits propices aux pique-niques.



Voilà une belle façon d’économiser sur les frais de restaurant!

Réservations

Que ce soit pour tout votre voyage ou pour quelques soirs seulement, réserver votre hébergement en ligne est simple et rapide. Vous pourrez choisir votre type d’hébergement selon votre budget au lieu de vous retrouver en fin de soirée dans la seule chambre de motel du coin encore disponible.



En plus, certains hôtels offrent des forfaits comprenant l’accès à des activités. Vous aurez ainsi l’occasion de vous divertir tout en réalisant une belle économie. Renseignez-vous!



Les adeptes de la nature ne sont pas en reste. Le camping est plus qu’intéressant, tant du point de vue des finances que de l’expérience. Si vous êtes novice, faites le tour de vos proches. Un amateur de plein air pourrait vouloir partager sa passion (et son matériel!).



Les indispensables

N’hésitez pas à faire une liste de tous les indispensables à glisser dans vos bagages, à commencer par :

· les essentiels pour la route (permis de conduire, documents d’assurance et papiers d’immatriculation)

· différents modes de paiement (cartes de crédit et de débit et petites coupures pour la crème glacée et les fraises du marché)

· votre téléphone intelligent (soit votre GPS, votre DJ et votre appareil photo)... sans oublier le fil de recharge!

Passe-temps pour les enfants

Les enfants n’ont pas la même perception du temps que les adultes. Si vous prévoyez de rouler des heures, faites preuve d’ingéniosité afin que le voyage demeure agréable pour eux et pour vous!



Pas besoin d’être un animateur de camp d’été chevronné ou d’investir dans des tablettes. Quelques petits jeux simples feront l’affaire : jouer aux devinettes, compter les véhicules de la même couleur, repérer les visuels sur des panneaux routiers, etc.



Au moment opportun, faites apparaître d’un coup de baguette magique des collations santé préparées avant de prendre la route. Économies de restaurant et calme à bord assurés!



Bonnes vacances!