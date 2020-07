La vie dans les «villes-bulles» de la LNH

La Ligue nationale de hockey (LNH) a donné un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la vie pour les joueurs et le personnel de chaque formation dans les «villes-bulles», situées à Toronto et Edmonton, lors d’une présentation faite à ces derniers.

Les autorités du circuit Bettman seront responsables de tester quotidiennement tous les membres des équipes pour éviter une propagation de la COVID-19. Aussi, des kiosques seront installés sur les sites afin de détecter plus facilement la température d’une personne ou si elle affiche des symptômes à l’aide d’une application.

«Protéger l'inviolabilité de la zone sécurisée et des villes hôtesses est très important pour garantir que la santé et le bien-être de chacun sont pris en charge, a dit le commissaire de la LNH Gary Bettman au site LNH.com. Sortir de la «bulle» est quelque chose que nous ne pouvons simplement pas tolérer.»

La LNH est d’ailleurs encouragée par les résultats des derniers jours, alors que seulement deux tests ont reçu un diagnostic positif sur près de 800 joueurs.

«Je peux vous dire que jusqu'à maintenant, cette semaine, il n'y a eu aucun résultat positif, a indiqué l’adjoint du commissaire de la LNH, Bill Daly. Je pense qu'il faut donner le crédit aux joueurs pour leur sérieux et les précautions nécessaires qu'ils prennent.»

Les joueurs seront à l’abri des spectateurs, puisqu’un périmètre de sécurité sera érigé à l’aide de clôtures. Des gardes de sécurité assureront que tout se déroule bien. De plus, la ligue a mis en place un système qui permettra aux joueurs de se faire apporter de la nourriture de multiples restaurants et plusieurs autres biens qui proviendront de l’extérieur de la «bulle». Les joueurs auront aussi accès à plusieurs installations, comme des centres d’entraînement et des cinémas.