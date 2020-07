Le comité olympique et paralympique américain ouvre un fonds de soutien aux athlètes

Les responsables du Comité olympique et paralympique américain (USOPC) ont ouvert jeudi un fonds de soutien aux athlètes en difficulté après une enquête révélant que 75 % d’entre eux avaient vu leurs revenus baisser, et de plus de la moitié pour 26 % des athlètes.

• À lire aussi: À Tokyo, réjouissances discrètes à un an des JO, menacés par le virus

• À lire aussi: La plupart des Japonais contre la tenue des JO de Tokyo en 2021

• À lire aussi: JO de Tokyo: Après le report, encore beaucoup d'inconnues

Les problèmes financiers s’aggravent à cause de la pandémie de coronavirus qui va les obliger à s’entraîner une année de plus avant d’avoir une chance de glaner une médaille aux jeux Olympiques de Tokyo, qui auraient dû débuter vendredi, mais ont été reportés à 2021.

« En communiquant avec les athlètes de Team USA et leurs familles, nous nous sommes rendu compte de l’énorme impact, pour eux, de la pandémie de COVID-19 et du report des Jeux de Tokyo », a expliqué la responsable exécutive de l’USOPC, Sarah Hirshland.

« Nous avons entendu très clairement qu’il y avait un besoin accru d’aider à soulager le fardeau financier que beaucoup doivent porter. C’est une opportunité pour nous d’aider encore mieux les athlètes pendant cette période sans précédent ».

Le taux de chômage aux États-Unis était de 11,1 % jeudi, alors que 1,42 million d’Américains supplémentaires se sont inscrits pour demander une allocation chômage, la semaine dernière.

Ce fonds de soutien permettra aux athlètes américains éligibles d’obtenir, une seule fois, une aide forfaitaire liée à la pandémie et au report des Jeux de Tokyo.

Tous les fonds récoltés serviront aux athlètes qui se préparent pour Tokyo-2020 et pour les Jeux d’Hiver de Pékin en 2022. Le but est de récolter des fonds jusqu’au mois de septembre, puis de les verser aux athlètes d’ici novembre.