Les anticorps contre la COVID-19 déclinent vite

Les adultes qui se remettent d’une infection légère au nouveau coronavirus voient leur concentration d’anticorps contre la COVID-19 décliner en l’espace de quelques semaines, selon une récente étude.

Les chercheurs de l’université de Californie à Los Angeles ont suivi pendant près de trois mois 34 individus qui ont contracté le coronavirus, prenant des échantillons de leur sang à deux ou trois reprises durant cette période.

L’analyse des échantillons indique que les niveaux d’anticorps chutent de moitié en 73 jours en moyenne, soit à peine deux mois et demi, selon une correspondance parue dans la revue médicale New England Journal of Medicine.

La plupart des patients étudiés n’ont souffert que de symptômes légers ; seulement deux ont dû recevoir un supplément d’oxygène et aucun n’a été placé sur un respirateur artificiel.

Les participants avaient entre 21 et 68 ans, pour un âge moyen de 43 ans.

Inquiétudes pour les vaccins

« Ces résultats soulèvent des inquiétudes, à savoir que l’immunité humorale contre le SRAS-CoV-2 pourrait ne pas être de longue durée chez les personnes atteintes d’une forme bénigne de la maladie, qui représentent la majorité des cas », écrivent les auteurs de l’étude.

Les anticorps sont des protéines sécrétées par le système immunitaire en réponse à une infection. Leur fonction est de reconnaître et neutraliser l’agent pathogène. Mais leur capacité à combattre le virus SRAS-CoV-2, responsable de la maladie COVID-19, n’a pas encore été démontrée.

Cependant, la réponse immunitaire de l’organisme ne se mesure pas qu’avec les anticorps.

Des cellules immunitaires, appelées les cellules T, pourraient aussi jouer un rôle protecteur important contre la COVID-19.

Malgré cela, les chercheurs californiens pensent que leurs constatations « appellent à la prudence » concernant notamment le concept d’immunité collective.

La diminution des taux d’anticorps après quelques semaines pourrait « peut-être » même mettre en cause la durabilité des vaccins, avancent ces experts.

Le cas de la Suède

Fin avril, l’Organisation mondiale de la santé a prévenu qu’il n’existe pour l’instant « aucune preuve » que les personnes qui ont contracté une première fois la COVID-19, et qui en guérissent, sont protégées d’une seconde infection.

Ça n’a pas empêché les autorités sanitaires de la Suède, récemment, d’affirmer que les personnes qui ont attrapé la COVID-19 sont probablement immunisées pendant au moins six mois, et ce, même si elles ne développent pas d’anticorps.

Rappelons que ce pays de dix millions d’habitants fait bande à part depuis le début de la pandémie, avec des règles de confinement moins strictes qu’ailleurs.

La COVID-19 a fait 5667 morts en Suède jusqu’à présent, selon le décompte de l’université Johns-Hopkins.