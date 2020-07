Les nouveaux alliés de Donald Trump

En politique, vos amis et vos ennemis ne sont pas toujours ceux que vous pensez.

Souvent, vos pires ennemis sont autour de vous et se disent vos amis. Espérons que Joe Biden le réalise.

Il n’y a pas de priorité politique plus urgente dans le monde que de congédier Donald Trump.

À chaque chronique sur lui, des lecteurs me disent que nous devrions nous mêler de nos affaires.

Ces gens ne réalisent pas que nos affaires sont, justement, très dépendantes de ce qui se passe aux États-Unis, tant nos économies sont liées.

Salir

Objectivement, les chances de réélection de Trump s’amenuisent.

Les morts s’empilent, sa gestion de la pandémie est catastrophique, et l’économie va mal.

Mais si l’épidémie était contenue, si l’économie rebondissait, si le taux de participation était bas en raison des ratés du vote par correspondance, il pourrait gagner avec une minorité du vote populaire, mais une majorité des votes du collège électoral.

Et cela, malgré une accumulation de scandales qui auraient coulé tout politicien normal dans une conjoncture normale.

Que va-t-il faire ?

Il fera ce qu’il a toujours fait : salir son adversaire... et il ne reculera devant rien, absolument rien.

Biden a 77 ans et zéro charisme, mais il est plus populaire et moins vulnérable qu’Hillary Clinton, ce qui n’est pas difficile.

Mais, il y a un mais...

Trump pourrait encore gagner s’il réussit à dépeindre Biden comme un vieillard entouré de gauchistes radicaux qui le tiennent en otage.

Et c’est une caractérisation qui pourrait fonctionner.

Biden lui-même est un centriste, un pragmatique, un homme qui a changé ses vues sur des tas de sujets au fil des ans.

Cette souplesse déplaît aux gauchistes purs et durs, mais elle rassure l’électorat centriste, qui préfère un opportuniste modéré à un idéologue zélé.

Or, pour gagner, Biden doit reconquérir le vote de ces électeurs qui ne sont pas du tout des radicaux, mais qui ont voté pour Trump parce qu’ils ne pouvaient supporter Hillary Clinton.

Il se trouve cependant que le parti démocrate s’est déporté vers la gauche.

Par exemple, tous ces gens qui n’ont à la bouche que le « racisme systémique », qui veulent « définancer la police » pour contrer sa « brutalité », qui veulent dédommager les descendants d’esclaves, etc., sont plus visibles que jamais.

Influents ? Peut-être pas tant que cela dans la réalité, mais attendez de voir comment Trump va tenter d’y associer Biden.

Centre

En gros, les électeurs acceptent que des idées musclées aient droit de cité dans le débat public.

La majorité ne veut cependant pas que les porteurs de ces idées supposément « progressistes » se retrouvent avec le volant du pouvoir entre les mains.

Les électeurs modérés ne brillent pas sur les réseaux sociaux et on les entend très peu.

Dans les sociétés modernes, malheureusement, il faut souvent dire des choses carrées pour se démarquer et faire parler de soi.

Mais ce sont ces électeurs modérés et silencieux, auxquels s’intéressent seulement les sondeurs et les stratèges politiques, qui font et défont les gouvernements.

Ce sont eux qui nous débarrasseront de Trump. C’est à eux que Biden doit parler.