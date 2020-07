Les Yankees défont les champions en titre

Les Nationals ont officiellement commencé la défense de leur titre dans le baseball majeur avec une défaite de 4 à 1 face aux Yankees de New York, jeudi soir, à Washington, dans un match écourté à cinq manches en raison de la pluie.

Giancarlo Stanton a produit trois points, dont deux à l’aide d’un circuit en première manche. L’Américain a propulsé la balle sur une distance de 459 pieds alors qu’Aaron Judge était déjà sur les sentiers. Ce dernier a produit l’autre point des visiteurs à l’aide d’un double.

Du côté des Nationals, Adam Eaton a claqué la longue balle en première manche.

La victoire est allée à Gerrit Cole, qui disputait son premier match dans l’uniforme des Yankees. L’ancien lanceur des Astros de Houston n’a accordé qu’un coup sûr en cinq manches de travail, en plus de réussir cinq retraits au bâton.

Max Scherzer a encaissé la défaite après avoir alloué six coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches et un tiers. Il a néanmoins réalisé 11 retraits sur des prises.

Cérémonie d’ouverture

C’est dans un stade vide que les deux équipes se sont retrouvées pour le premier match de la saison et que les champions de la Série mondiale ont commémoré leur triomphe de l’automne dernier face aux Astros. Lors de la cérémonie d’ouverture, les Nationals ont érigé deux bannières dans les hauteurs du Nationals Park pour souligner la conquête du premier championnat de leur histoire.

Les «Nats» ont aussi accueilli le médecin Anthony Fauci afin d’effectuer le lancer protocolaire.

Avant le début de la rencontre, les joueurs des deux équipes ont posé un genou au sol afin de démontrer leur appui au mouvement Black Lives Matter. De plus, le logo du baseball majeur et ses initiales (MLB) étaient affichés sur le monticule, mais les lettres avaient été inversées pour qu’on puisse lire BLM.