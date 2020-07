Maladies mentales: la chroniqueuse Varda Étienne se confie

La chroniqueuse Varda Étienne s'est confiée sur la maladie mentale dont elle est atteinte et a expliqué les raisons de son absence des derniers jours à QUB radio.

«Je n'allais pas bien mentalement. Je suis quelqu'un qui souffre de maladies mentales de manière assumée. Je le crie haut et fort et j'encourage les gens à se faire soigner. Mais en venant en ondes ce matin, je tremblais. Parce que je me demandais comment ça allait être perçu» a-t-elle expliqué, jeudi, lors de son intervention à l'émission de Caroline St-Hilaire, sur QUB radio.

