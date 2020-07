Mondiaux de paddleboard : de Hawaï au fleuve Saint-Laurent

Avec la pandémie de COVID-19, plusieurs événements sportifs se font virtuellement. C'est le cas des championnats du monde de paddleboard, qui devaient avoir lieu au mois de juillet, à Hawaï.

L’événement se déroule entre Molokai et O‘ahu, deux îles hawaïennes, et regroupe une sélection des meilleurs athlètes océaniques au monde.

«Malheureusement, on n'a pas pu se rendre à Hawaï cette année. Donc, ils ont emmené la course dans plus de 40 pays. Tu devais faire la course à la maison», a expliqué Sandrine Hamel, championne canadienne de sauvetage.

Pierre-Karl Sanscartier, sauveteur océanique sur les plages de Outer Banks en Caroline du Nord s’est joint à Sandrine pour parcourir 26 kilomètres sur le fleuve Saint-Laurent jeudi matin, en paddleboard, où les bras sont mis à rude épreuve.

«On est parti à 5 h du matin, de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans. On a pagayé, on a suivi l'île au complet pour terminer à la Baie de Beauport, environ 2 h 20 plus tard.»

Pour y arriver, le duo gardait une vitesse moyenne de 11km/h.

«On a eu toutes sortes de conditions, ça n'a pas été facile, mais enfin, je pense qu'on a été capable d'aller chercher un résultat qu'on ne s'attendait vraiment pas.»

Une épreuve mentale

L’expérience est certes bien différente qu’à Hawaï, où 1 700 athlètes provenant d’une cinquante de pays se disputent le titre de champion. L’eau est bien plus froide à Québec, et l’ambiance bien différente.

«D'avoir été seule, je pense que c'était beaucoup plus mentale comme performance, a poursuivi. Il a fallu que l'on se pousse plus. Mais en même temps, je pense que c'est ce qui a fait la beauté de cette traversée.»

Grâce aux nouvelles technologies, leurs localisations et leurs résultats ont pu être envoyés à l’organisation, même si aucun classement officiel ne ressortira de ces courses virtuelles.