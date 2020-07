Mort après avoir été sauvé il y a 5 ans

Plus de cinq ans après avoir été miraculeusement sauvé grâce à 30 minutes de massage cardiaque, un jeune garçon âgé de 8 ans est décédé de manière tragique, mercredi après-midi, frappé par une voiture.

La vie de Liam Aglat-Clayman avait basculé en juin 2015. Gravement malade, il avait dû être hospitalisé durant plusieurs mois. Alors âgé de trois ans, il avait fait un arrêt cardiaque alors que les médecins l’intubaient pour le réhydrater.

C’est après 30 minutes de massage cardiaque que son petit cœur avait enfin recommencé à battre. Le Journal avait raconté l’histoire de Liam dans le cadre de sa série sur les miraculés pendant le temps des Fêtes 2015.

Photo Antoine Lacroix Daniel Bélanger

Directeur du camp de jour

Le mauvais sort l’a rattrapé mercredi. Vers 16 h, Liam a été happé par une voiture sous les yeux horrifiés d’un de ses parents alors qu’il traversait la rue pour aller le rejoindre, après avoir fini une journée au camp de jour. Il a malheureusement succombé à ses blessures.

« Il est parti à la course et arrivé à l’intersection, il a attendu qu’un camion passe. Une voiture arrivait et a fait son stop, mais il ne semble pas l’avoir vue. Il est reparti en courant et c’est là que la collision s’est faite. C’est terrible », se désole Daniel Bélanger, directeur du Centre récréatif, culturel et sportif (CRCS) Saint-Zotique.

Photo Antoine Lacroix

Meilleure signalisation

Le directeur du camp de jour demande maintenant que d’importantes améliorations soient apportées à la signalisation du secteur, pour la sécurité des jeunes.

« On le vit à tous les jours. Il y a une forte circulation, il y a des gens qui roulent, qui ne font pas toujours leurs stops. On ne veut pas que d’autres accidents surviennent », affirme M. Bélanger.

Malgré qu’il y a déjà des panneaux d’arrêts dans les quatre directions à l’intersection des rues Saint-Ambroise et squares Sir-George-Étienne-Cartier, M. Bélanger aimerait bien voir apparaître le plus rapidement des panneaux lumineux et de la signalisation indiquant de ralentir, car des enfants sont dans le secteur.

« J’ai déjà contacté l’Arrondissement [Sud-Ouest] à ce sujet. Le “quatre stops”, c’est pas suffisant », soutient-il, encore sous le choc.

Photo Antoine Lacroix

Changements pour le départ

En raison du drame, le camp d’été a interrompu ses activités jusqu’à lundi. Toute l’équipe du CRCS Saint-Zotique a rencontré des intervenants du CLSC afin d’être épaulée dans cette épreuve.

« Ça nous a démolis. On pense beaucoup à la famille du jeune, mais le camp d’été, c’est comme une famille élargie », explique M. Bélanger.

Il a donc décidé d’instaurer une nouvelle règle concernant le départ des enfants après leur journée au camp. Les parents devront obligatoirement se trouver devant la porte afin de pouvoir quitter avec leur jeune.

Ça roule vite

Lors du passage du Journal jeudi, il a été possible de constater que de nombreux automobilistes roulent à haute vitesse sur la rue Saint-Ambroise et ne font par leur arrêt de manière appropriée, et ce, même si un enfant est décédé la veille au même endroit. Plus d’une dizaine de véhicules ont fait un arrêt « à l’américaine » en moins d’une heure.

Ce n’est qu’à l’arrivée d’un policier du SPVM pour une opération radar, vers midi, que les automobilistes ont commencé à respecter la signalisation de 30 km/h et à faire leur arrêt complet.

« On va attendre le rapport du coroner et voir quelles sont ses recommandations », a indiqué Julie Bélanger, chef de cabinet du maire d’arrondissement Benoit Dorais, ajoutant que les premières informations indiquent que la vitesse ne serait pas en cause dans l’accident.

L’enquête de la police se poursuit dans le dossier. La famille du petit Liam a décliné notre demande d’entrevue.