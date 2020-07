Passer de la scène à la planification de funérailles

Deux artistes de Québec ont décidé de se réorienter pendant la pandémie et de créer un service personnalisé de célébration de funérailles.

Josée Laroche est comédienne, productrice et metteuse en scène. Elle a travaillé sur de nombreux événements à Québec au fil des années, dont les fêtes du 3 juillet et les festivités d’ouverture du Centre Vidéotron.

Sabrina Ferland est soprano et directrice artistique, et a aussi réalisé divers projets, en plus d’être à la barre de Bellita Productions.

Lorsque la pandémie a frappé, les deux femmes se sont retrouvées sans travail. Elles ont donc choisi de s’allier pour créer leur propre entreprise.

« Au bout de trente ans, la trajectoire est de plus en plus essoufflante », confie Josée LaRoche. « Ça faisait longtemps que je me disais que j’aimerais revenir à quelque chose de plus humain. J’en avais assez des événements mondains. »

Aider les gens

Ayant déjà organisé quelques cérémonies funéraires, la comédienne a choisi de poursuivre dans cette voie, afin d’aider les gens à vivre ces moments sereinement.

« Mes aspirations étaient d’aider les autres. C’est l’essence même de l’humain qu’on vient toucher dans cette cérémonie. Ça a plein de couleurs, ces émotions. Dans la mort, il y a beaucoup de beau. »

Depuis peu, les gens qui vivent un deuil peuvent faire appel à l’entreprise Les Au Revoir, afin de planifier la cérémonie funèbre de leur proche. Les propriétaires accompagnent la famille dans toutes les étapes : le choix du lieu, de la musique, des allocutions, de l’ambiance, etc.

Sabrina est responsable de l’aspect musical, alors que Josée s’occupe du déroulement de la cérémonie. L’idée est de personnaliser le tout.

Nécessaire

« Selon la réponse qu’on a des gens, c’est quelque chose qui était nécessaire et voulu par plusieurs. On veut mettre en valeur la personnalité des personnes disparues. »

L’organisme Les Au Revoir offre divers forfaits qui se veulent accessibles, indique Mme LaRoche. « On met beaucoup d’insistance sur un mariage, mais la mort c’est notre dernière prestation. C’est boucler la boucle. Le travail de finition d’une vie. »