Peu d’adultes canadiens ont contracté la COVID-19, selon une étude

MONTRÉAL – Les résultats émanant de l’analyse de 10 000 premiers échantillons de sang pour détecter la présence d’anticorps contre le SRAS-CoV-2, la maladie à coronavirus, indiquent que peu d’adultes canadiens ont contracté le virus.

En fait, moins de 1 % de ces 10 000 échantillons recueillis du 9 mai au 8 juin, dans neuf provinces canadiennes, avaient des anticorps contre le nouveau coronavirus, selon une étude réalisée par la Société canadienne du sang et le Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 du Canada, mis en place en avril dernier.

Les données n’incluent pas celles d’Héma-Québec, qui s’occupe de l’approvisionnement, de la gestion et de la distribution du sang dans la Belle Province.

Les résultats seront mis à jour quand l’analyse des 37 800 échantillons de sang prélevés en mai et en juin sera complétée, a-t-on précisé, jeudi, par communiqué. Ils permettront à terme de mieux comprendre le taux d’infection à la COVID-19 afin d’orienter l’intervention de la santé publique et de dicter des choix politiques, croient la Société canadienne du sang et le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19.

«Ce qui est clair, c'est que seul un petit pourcentage d'adultes canadiens ont contracté le SRAS-CoV-2», a dit la professeure Catherine Hankins, coprésidente du Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19.

Toutefois, il serait dangereux à ce stade-ci de baisser la garde, le virus cherchant toujours à se répandre. «Nous sommes encore majoritairement vulnérables à l'infection, a-t-elle enchaîné. Il faut accélérer le dépistage et la recherche des contacts partout au pays pour briser rapidement les chaînes de transmission et éviter que la propagation s'emballe.»

Si les données préliminaires laissent croire que peu de Canadiens ont été contaminés par la COVID-19, elles pourraient aussi suggérer que de nombreuses infections n’ont tout simplement pas été recensées, en raison des personnes asymptomatiques et des autres ayant eu des symptômes bénins qui ne les ont pas encouragés à se diriger vers le centre de dépistage le plus proche.

«Ces données suggèrent qu'il y a plusieurs cas d'infection non détectés pour chaque cas confirmé au moyen d'un prélèvement ou d'un test basé sur l'ARN», a indiqué de son côté le professeur David Naylor, coprésident du Groupe.

«Cela démontre le bien-fondé des directives de santé publique: porter un masque dans les lieux publics intérieurs, se laver souvent les mains et respecter l'éloignement physique avec les gens qui ne font pas partie de notre "cercle social" COVID-19», a-t-il poursuivi.