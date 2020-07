Rencontre en ligne: un homme aurait battu et menacé de mort une victime à Gatineau

GATINEAU – Arrêté par la police de Gatineau, un Ontarien fait face à plusieurs chefs d’accusation, dont voies de fait grave, parce qu’il aurait séquestré, battu et menacé de mort une victime rencontrée grâce à un site de rencontre.

Connu des policiers d’Ottawa, mais pas de Gatineau, Collin David Robinson a été arrêté le 10 juillet dernier, à son domicile de Brockville, en Ontario.

Selon les enquêteurs, l’homme de 43 ans a connu la victime sur le site de rencontres «Plenty of Fish». Ils ont ensuite passé trois jours ensemble, à la fin du mois de juin, chez cette personne dans le secteur de Hull.

«Il l'a alors séquestrée par jalousie après avoir découvert qu'elle avait communiqué avec un ancien ami de coeur sur Facebook, a-t-on indiqué. Le suspect aurait battu la victime violemment à plusieurs reprises en plus de proférer des menaces de mort.»

La victime a pu avoir du répit lorsque son frère est passé chez elle. Le suspect est alors parti pour retourner chez lui.

L’accusé actif aussi sur Meet Me disait se nommer David Davidson. Il avait un profil Facebook à ce nom et aurait aussi utilisé les surnoms «Big Red» et «Magic Hand».

Détenu depuis son arrestation, Collin David Robinson fait face à des chefs d'accusation de méfait, d'agression armée, de séquestration, de voies de fait causant des lésions et de profération de menaces.

Les enquêteurs croient par ailleurs qu’il aurait pu faire d’autres victimes et ils les invitent dans ce cas à porter plainte ou à demander de l'aide à des organismes spécialisés.

«Il est important de rappeler qu'il n'y a pas de honte à avoir été victime d'une personne violente à la suite d'une rencontre en ligne ou dans toute autre situation», a souligné par communiqué l'agente Andrée East de la police de Gatineau.