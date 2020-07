Scandale WE Charity: plusieurs liens entre l’organisme et le gouvernement Trudeau

Le gouvernement Trudeau est dans la tourmente depuis qu’il a octroyé sans appel d’offres à WE Charity une entente qui aurait pu s’élever à 43,5 M$ pour gérer la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant, d’une valeur de plus de 900 M$. Depuis, des enquêtes journalistiques ont démontré de nombreux liens entre l’organisme, ses fondateurs, la famille de Justin Trudeau et le gouvernement libéral.

