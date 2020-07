Voici où vous amuser sur l’eau cet été, près de Montréal

Que ce soit pour regarder le paysage ou encore pour faire de la baignade et des promenades en embarcation, l’accès à des points d’eau rend toujours l’été plus amusant.

Envie d’en profiter au maximum? Inutile d’aller très loin! La région de Roussillon, située tout juste au sud de Montréal, offre une multitude d’accès à l’eau. Depuis La Prairie jusqu’à Châteauguay, voici quelques-uns des meilleurs endroits où jouer dans l’eau cet été!

Prêts? À vos maillots!



Côté plage

Direction RécréoParc pour une journée de plage réussie! Divisée en sections pour les jeunes enfants et les plus grands, la plage bénéficie d’une surveillance assidue. Une concession alimentaire et une terrasse aménagée pour les pique-niques vous permettront aussi de casser la croûte.

Serviettes et jouets d’eau sous le bras, vous devrez passer par-dessus les écluses de Sainte-Catherine pour aller vous allonger sur le sable. Ouvrez l’œil, vous verrez sans doute voguer de petits bateaux et de gros paquebots – une expérience amusante de l’arrivée jusqu’au départ.

Songez à vous procurer vos accès à la plage et au stationnement, en ligne, avant de vous y rendre.

Pratique de planche à pagaie, de kayak et de canot

En location

Envie d’un peu de sport sur l’eau? Prévoyez une activité de planche à pagaie (SUP), de kayak ou de canot.

Vous pourrez facilement louer tout le nécessaire de planche à pagaie et de kayak à l’école de voile Entre air et mer – un service proposé tous les jours, à votre convenance.

Si quelques leçons s’imposent, suivez un cours d’initiation ou de perfectionnement offert par Love Sup Shop qui propose également des retraites de SUP et de yoga sur l’île Saint-Bernard.

Mise à l’eau de votre équipement de sport

Si vous possédez votre équipement, mettez-le facilement à l’eau! Pour une navigation sur le fleuve, déposez le tout dans la zone nautique du RécréoParc à Sainte-Catherine ou depuis le quai public du parc André-J.-Côté à Candiac.

Autrement, combinez une sortie sur le fleuve à la découverte de la rivière de la Tortue grâce au débarcadère Lamarche, à Delson, ou encore explorez les 20 kilomètres de flots du bassin urbain du parc du Bassin-de-La Prairie.

Mise à l’eau d’embarcations de toutes sortes

Dans la grande région de Roussillon, il est aussi facile de mettre son kayak que son bateau à l’eau.

Vous aurez l’embarras du choix entre les rampes d’accès à la rivière Châteauguay situées au pied du pont de la Sauvagine et le quai municipal à l’angle du boulevard Salaberry Nord et de la rue Higgins.

Songez aussi au parc Valérie-Fournel qui propose un petit stationnement, un quai flottant et une passerelle, au parc Marcel-Seers qui offre un charmant accès naturel à pied et au pont de l’autoroute 30 dont le quai flottant et la passerelle sont destinés aux kayaks, aux chaloupes et aux canots.

Pour une sortie sur l’eau mémorable, établissez un itinéraire parmi les 28 bassins versants de la Zone Châteauguay qui terminent leurs parcours dans le fleuve Saint-Laurent. Obtenez tous les détails grâce à la SCABRIC, la Société de conservation et d'aménagement des bassins versants de la Zone Châteauguay.

Partie de pêche

Offrez-vous une partie de pêche digne des plus belles histoires, à seulement quelques minutes de Montréal.

Plusieurs accès et installations pour la pêche libre sont offerts au RécréoParc. Vous pourrez taquiner le poisson assis sur l’un des bancs aménagés à cet effet ou depuis votre embarcation mise à l’eau grâce à la rampe. Procurez-vous votre accès à la zone nautique, journalier ou saisonnier, directement en ligne.

Pique-nique avec vue

Si vous préférez profiter de l’eau depuis la terre ferme, songez à une balade dans le parc de la Commune à Châteauguay. Situé aux abords du lac Saint-Louis, vous pourrez marcher dans ce parc, emprunter la piste multifonctionnelle d’un kilomètre de long, laisser les enfants s’amuser dans l’aire de jeu ou partager un bon pique-nique sur les tables et les bancs installés à cet effet.

Autrement, laissez-vous tenter par l’observation de la faune et de la flore sur le bord du ruisseau Saint-Jean, aux limites de Châteauguay et de Léry. Tombez sous le charme des 25 espèces de poissons qui parcourent ces eaux et des nombreux oiseaux qui viennent y faire des provisions. La passerelle vous permettra de traverser ce milieu humide et de retrouver aisément le réseau cyclable de la ville de Châteauguay.

Pour encore plus d’occasions de vous amuser cet été, visitez la région de Roussillon qui regorge d’espaces d’une richesse insoupçonnée.