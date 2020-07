Dicaire, Mgr Louis



À Montréal, le 19 juillet 2020, est décédé à l'âge de 73 ans, Mgr Louis Dicaire, évêque auxiliaire à Saint-Jean-Longueuil. Outre la communauté diocésaine, il laisse dans le deuil parents et amis.Mgr Dicaire est né à Montréal le 29 août 1946. Il fait ses études classiques au Collège Grasset, au Collège Saint-Jean-Vianney et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal.Il est ordonné prêtre le 20 janvier 1974 aux Galeries d'Anjou, dans la paroisse Jean XXIII où il est vicaire durant trois ans. En 1977, il est nommé aumônier diocésain des Scouts et Guides de Montréal et en 1979, vice-curé de quatre paroisses. De 1983 à 1985, il entreprend des études supérieures d'abord à l'Université de Sherbrooke, où il obtient une maîtrise en pastorale, ainsi qu'à l'Université pontificale grégorienne et à l'Athénée pontifical Saint-Anselme à Rome, pour une licence en théologie sacramentaire. À son retour, il est nommé directeur adjoint du Service de pastorale liturgique. En 1990, il devient secrétaire de Mgr Jean-Claude Turcotte, archevêque de Montréal, poste qu'il occupe jusqu'en 1996 où il est nommé vicaire épiscopal de la région Est de ce diocèse. Il prit part en 1997 au Synode des évêques pour l'Amérique comme membre spécial du secrétariat du Synode.Le 18 février 1999, il est nommé évêque titulaire de Thizica et auxiliaire à Montréal : il est ordonné évêque le 25 mars 1999 en la cathédrale Marie-Reine-du-Monde-et-Saint-Jacques-le-Majeur. Il est alors nommé vicaire épiscopal pour les aménagements pastoraux.Le 19 juin 2004, il est nommé évêque auxiliaire au diocèse de Saint-Jean-Longueuil et l'inauguration à son ministère pastoral a lieu le 24 septembre 2004 en la cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste. Il assurera les fonctions de vicaire général aux régions pastorales jusqu'à sa retraite en 2014 pour raisons de santé.Mgr Dicaire sera exposé à la cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste (215, rue Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu) le mardi 28 juillet à compter de 13h. Suivront à 14h les funérailles présidées par Mgr Claude Hamelin, évêque de Saint-Jean-Longueuil.Direction funéraire: